بعد بدلة رقص محمد رمضان.. "الإفتاء": الملبس عنوان خلق و راية مروءة

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الملبس غطاءً للجسد فحسب، بل هو عنوانُ خُلقٍ، ورايةُ مروءةٍ، ودلالةُ انتسابٍ إلى منظومة القيم التي شرّفنا الله بها، وميّز بها أمة الإسلام عن غيرها من الأمم، فجعل للمظهر دلالةً على المخبر، وللهيئة لسانًا يعبر عن مكارم النفس وصفاء السريرة، يقول الحق سبحانه {يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا ۖ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ}.

وأثار محمد رمضان الجدل بعد إحياء حفلا بأمريكا ارتدى خلالها ملابس وصفها البعض بأنها أشبه ببدلة الرقص.

وأوضحت في منشور عبر صفحتها على "فيسبوك"، أن المولى عز وجل جعل الستر نعمة، والتقوى زينة، وربط بين الظاهر والباطن في سلوك الإنسان المؤمن، حتى يكون مظهره صورةً ناطقةً عن جوهره، وهيئته ترجمانًا عن ضميره، فلا يُرى إلا كريمًا، ولا يُؤخذ عليه مأخذٌ في ذوقٍ أو سلوك.

وتابعت"كونوا وقورين في ملبسكم، سامين في ذوقكم، معتزين بهويتكم، فأنتم أبناء دينٍ جعل الحياء شعبةً من الإيمان، وجعل الاحتشام درع الكرامة، ومظهر التقوى، ووسيلةَ عفافٍ وسكينةٍ في زمنٍ تداخلت فيه المفاهيم، وتزاحمت فيه المظاهر، وتبدّلت فيه المعايير".

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