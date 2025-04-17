برلماني يُطالب بسرعة تشغيل فرع بنك ناصر بأبو حماد بالشرقية

كتب- نشأت علي:

طالب النائب ثروت سويلم، عضو مجلس النواب، وزيرة التضامن الاجتماعي بسرعة تشغيل فرع بنك ناصر الاجتماعي بمركز أبو حماد في الشرقية، والذي تمت الموافقة على افتتاحه منذ عام 2018، دون أن يتم تشغيله حتى الآن، رغم أهميته في خدمة آلاف المواطنين بالمنطقة.

وأوضح "سويلم"، خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أنه قد تم الموافقة على افتتاح الفرع في 2018 من قبل شريف فاروق، الرئيس التنفيذي لبنك ناصر وقتها، وتوفير مقر متميز بمدينة أبو حماد، وتوقيع عقد إيجار وتجديده لمدة 10 سنوات بين البنك ومجلس مدينة أبو حماد (المُالك للمقر).

وأضاف: تم تجهيز الفرع بالكامل من حيث الأثاث، أجهزة التكييف، الحواسيب، وكل المتطلبات الفنية، وصدور قرار من وزيرة التضامن السابقة بتشغيل الفرع في ديسمبر 2023، ورغم كل ذلك لم يتم تشغيل الفرع حتى اليوم.

وطالب النائب، بتشكيل لجنة موسعة لمعاينة المبنى والتأكد من صلاحيته للتشغيل، معتبرًا أن التأخير في افتتاح الفرع يمثل إهدارًا للمال العام، مشيرًا إلى أن الوزارة وافقت على تشكيل اللجنة للتحقق من جاهزية المقر.

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