"المسلماني" يطلب من حملة الدكتوراه بماسبيرو تقديم السير الذاتية - تفاصيل

كتب- عمرو صالح:

طلب الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، من جميع أبناء الهيئة الحاصلين على درجة الدكتوراه تقديم السير الذاتية إلى رئاسة الهيئة، على أن تتضمن التخصص، وعنوان الرسالة، واسم المشرف، وأعضاء لجنة المناقشة، واسم الكلية والجامعة، وسنة الحصول على الدكتوراه، وموجزًا لها، وللتوصيات التي انتهت إليها في حال وجودها.

وقال "المسلماني"، في بيان الخميس، إن ماسبيرو زاخر بالكفاءات الأكاديمية والمهنية، وقد حان الوقت لتنظيم الاستفادة من المتميزين من أبناء الهيئة وبحث تصعيدهم للمواقع القيادية، والإفادة منهم في وحدات الدراسات المقترح إنشاؤها، والأطر الإعلامية والثقافية الجديدة بالهيئة، وكذلك الاستفادة من مقترحاتهم في حل أزمة المعاشات وتطوير الرعاية الطبية وتحسين موارد الهيئة وتحقيق الشفافية في الإدارة والإنفاق.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن التميز الأكاديمي ليس كافيًا بذاته، كما أنه ليس الشكل الوحيد للتميز، فهناك الكثير من معايير الامتياز والتفوق الأخرى.

وأضاف: في هذه المرحلة من تحديث الهيئة في إطار استراتيجية (عودة ماسبيرو) تهدف الهيئة للاستفادة من جميع الكفاءات وذوي التجارب الناجحة والخبرات الخاصة وذلك للمساهمة في إنجاز الأهداف المرجوة.



اقرأ أيضًا:

ارتفاع الحرارة ورياح.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

مواعيد تسليم الجوازات.. تنبيه من "السياحة" بشأن الحج 2025

بديل آمن ونظيف.. 3 وزراء يبحثون إنتاج وقود الطائرات المستدام (SAF)