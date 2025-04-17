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حرارة ورياح وشبورة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا الجمعة

03:32 م الخميس 17 أبريل 2025

الطقس بطور سيناء

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كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة 18 أبريل 2025 على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة، في بيانها، إنه يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء والبلاد، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر.

كما توجد شبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية القريبة منها خلال الساعات الصباحية الأولى ونشاط لحركة الرياح على أغلب الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو التالي:

- القاهرة (العظمى 30 درجة - الصغرى 18 درجة).

- الإسكندرية (العظمى 25 درجة - الصغرى 16 درجة).

- مطروح (العظمى 24 درجة - الصغرى 14 درجة).

- سوهاج (العظمى 35 درجة - الصغرى 15 درجة).

- قنا (العظمى 35 درجة - الصغرى 20 درجة).

- أسوان (العظمى 38 درجة - الصغرى 21 درجة).

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