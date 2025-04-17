السيسي ونظيره الرواندي يبحثان التعاون المشترك

كتب- محمد سامي:

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا مع بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا.

وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية، والمشروعات المشتركة في مختلف القطاعات، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين الدولتين ويحقق المصالح المشتركة لشعبيهما.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس ناقش مع الرئيس الرواندي سبل تعزيز التعاون بين دول حوض النيل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع دول الحوض، وذلك من خلال تعزيز التعاون والالتزام بالتوافق بين الأطراف كافة.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الاتصال تطرق إلى الأوضاع في وسط إفريقيا، مع التركيز على سبل استعادة الهدوء في إقليم شرق الكونغو، حيث حرص الرئيس على تأكيد حرص مصر على تقديم الدعم الكامل لكل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تهدئة الأوضاع في تلك المنطقة، والتوصل إلى حل سياسي سلمي يهدف إلى استعادة السلم والأمن الإقليميين، بما يعود بالنفع على شعوب المنطقة ويحقق تطلعاتهم نحو الرخاء والازدهار.

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