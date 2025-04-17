"الكهرباء" توقع عقدًا لتوريد 5 محولات جديدة بمنطقتي مصر الوسطى والقناة

كتب- محمد صلاح:

وقّعت المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، اليوم الخميس، عقدًا مع شركة النصر لصناعة المحولات والمنتجات الكهربائية (الماكو).

يتضمن العقد توريد 5 محولات بجهد 22/66-11 ك. ف، وبسعة 40 ميجا فولت أمبير، بالإضافة إلى الإشراف على أعمال التركيب والاختبارات الفنية اللازمة، وذلك لصالح منطقتي كهرباء مصر الوسطى والقناة.

ويهدف ذلك إلى دعم وتعزيز التغذية الكهربائية بمحطات المحولات القائمة في المنطقتين، بما يساهم في رفع كفاءة الشبكة وتحسين مستوى الخدمة للمواطنين والمشروعات القومية، خاصة مع التوسع في الأحمال والطلب على الكهرباء.

ومن المقرر تنفيذ المشروع خلال مدة زمنية لا تتجاوز 5 أشهر من تاريخ توقيع العقد.

وأكدت المهندسة منى رزق، أن المشروع يأتي ضمن جهود الشركة المتواصلة لتقوية الشبكة القومية، وتحقيق الاستقرار والدعم الفني اللازم لمنظومة الكهرباء على مستوى الجمهورية.

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