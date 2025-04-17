رسميًا.. إعلان إجازة شم النسيم وتحرير سيناء للقطاع الخاص

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الخميس، عن موعد إجازة شم النسيم وتحرير سيناء للقطاع الخاص.

وقال "جبران"، بحسب بيان وزارة العمل، الخميس، إنه تقرر أن يكون يوم الإثنين الموافق 21 أبريل الجاري إجازة رسمية بمناسبة عيد شم النسيم، وكذلك يوم الخميس 24 أبريل 2025 إجازة رسمية بدلًا من يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025، بمناسبة عيد تحرير سيناء.

ووفقًا للقرار، فإن العاملين في القطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، سيتمتعون بهذه الإجازات.

كما نص القرار على أن صاحب العمل له الحق في تشغيل العامل في هذين اليومين إذا اقتضت ظروف العمل، وفي هذه الحالة يستحق العامل في هذا اليوم أجره بالإضافة إلى ضعف هذا الأجر.

توحيد مواعيد الإجازات الرسمية في مختلف القطاعات

يأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة لتوحيد مواعيد الإجازات الرسمية في مختلف القطاعات، بما يحقق الأهداف الاجتماعية والقومية من هذه المناسبات الوطنية والدينية. وقد تم إصدار كتابين دوريين من الوزارة برقم 7 و 8 لسنة 2025، يتضمنان توجيه الجهات المختصة بتطبيق هذه الإجازات في مواقع العمل والإنتاج.

كما يلتزم رؤساء الإدارات المركزية ومديري مديريات العمل بمتابعة نشر أحكام هذا القرار وتطبيقه بما يتماشى مع أحكام المادة 52 من قانون العمل.

وفي الختام، توجه وزير العمل، محمد جبران، بأطيب التهاني إلى عمال مصر وشعبها وجيشها، بالإضافة إلى الإخوة الأقباط، بمناسبة هاتين المناسبتين، داعياً الله أن يُعيدهما على مصر بالخير والبركات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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