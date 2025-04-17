حقيقة منع الركاب من دخول مطار سفنكس الدولي.. بيان رسمي يكشف التفاصيل

كتب- محمد نصار:

أصدرت الشركة المصرية للمطارات، بيانًا بشأن ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي من عدم السماح لعدد من الركاب المسافرين على متن إحدى رحلات شركات الطيران الخاصة بدخول مطار سفنكس الدولي.

وأوضحت إدارة مطار سفنكس الدولي، بحسب البيان ما يلي:

- في ضوء ما أعلنته السلطات السعودية من قرارات تنظيمية استعدادًا لموسم الحج لعام 1446هـ / 2025م، والتي تضمنت إيقاف إصدار تأشيرات الترانزيت وعدد من التأشيرات قصيرة الأجل، مثل تأشيرات العمل (مفردة ومتعددة)، السياحة الإلكترونية، والزيارة العائلية، مع استثناء التأشيرات الدبلوماسية والخاصة، فقد تم وقف سفر حاملي هذه التأشيرات من جميع المطارات المصرية إلى المملكة العربية السعودية بدءًا من تاريخ صدور القرار.

- فيما يخص الرحلة رقم (XY588) التابعة لشركة "فلاي ناس" والمتجهة إلى مطار جدة، فقد تم السماح بسفر 39 راكبًا يحملون تأشيرات مطابقة للضوابط الجديدة، فيما تم عدم السماح لـ 130 راكبًا من السفر من قبل شركة الطيران وتبين حملهم تأشيرات لم تعد صالحة بموجب القرار السعودي، مما أدى إلى استيائهم وتقديمهم شكاوى ضد شركة الطيران.

- تتابع سلطة الطيران المدني المصري الموقف وتتحقق في ملابساته بالتنسيق مع السلطات السعودية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وأكدت إدارة مطار سفنكس الدولي، أن حركة السفر والوصول تسير بشكل طبيعي دون أي تأثير.

وأهابت الإدارة، بجميع المسافرين إلى المملكة العربية السعودية، ضرورة التأكد من نوع وصلاحية التأشيرة قبل التوجه إلى المطارات، ومتابعة البيانات الرسمية الصادرة عن شركات الطيران، والتواصل مع مكاتب الحجز المعتمدة للحصول على المعلومات الدقيقة والمحدثة بشأن شروط وضوابط السفر.

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