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الأسبوع المقبل.. المالية تسدد 3 مليارات جنيه باقي مستحقات موردي القطن

02:09 م الخميس 17 أبريل 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد سامي:

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف سداد مستحقات موردي محصول القطن من المزارعين المصريين.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم؛ برئاسة رئيس الوزراء، حيث تم التأكيد في هذا الصدد على أن وزارة المالية ستسدد خلال الأسبوع المقبل 3 مليارات جنيه، باقي قيمة مستحقات مزارعي القطن الذين قاموا بتوريد المحصول.

وفي ذات السياق، أكد مجلس الوزراء، حرص الدولة على الاستمرار في دعم الفلاح المصري، وإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التي تمكنه من القيام بدوره الحيوى، وزيادة حجم الإنتاج من مختلف المحاصيل الاستراتيجية.

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الدكتور مصطفى مدبولي مستحقات موردي القطن المزارعين المصريين
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