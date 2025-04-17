وزير الزراعة يتابع المشروعات الزراعية المشتركة مع "الإيفاد"

كتب- عمرو صالح:

استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفدًا رفيع المستوى من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" برئاسة جوتشي، نائب الرئيس المساعد لإدارة الخدمات المؤسسية بالصندوق، لبحث المشروعات الزراعية المشتركة بين الوزارة والمنظمة بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة.

وأكد وزير الزراعة، خلال اللقاء، أهمية الجهود التي يقوم بها الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، للمساهمة في تحقيق التنمية الزراعية، ودعم صغار المزارعين، وتحسين سبل العيش، وذلك بالتعاون مع الحكومة المصرية لدعم المجتمعات الريفية في مصر.

وأشار "فاروق"، إلى أهمية تكثيف سبل التعاون المشترك لدعم صغار المزارعين والمنتجين الزراعيين في القرى المستهدفة، فضلًا عن تنمية مهارات المرأة الريفية، وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لتنمية القري، وتحسين مستوى معيشة أبنائها.

وأوضح أن المشروعات المنفذة في مصر تحقق الرؤية المستهدفة منها في دعم صغار المزارعين من خلال 14 مشروعًا تم الانتهاء من 11 ومازال هناك 3 مشروعات قائمة، بالإضافة إلى مشروع كراون الذي تم التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق التمويلي الخاص به.

وذكر الوزير، إمكانية إقامة بعض الاستثمارات في بعض الدول الإفريقية مثل أوغندا وزامبيا تحت مظلة الإيفاد وفتح المجال للاستيراد والتصدير، وأهمية تفعيل آلية للتعاون الثلاثي مع الدول الإفريقية وتعاون جنوب الجنوب.

من جانبه، وجه "جوتشي" الشكر للحكومة المصرية على تجديد موارد الصندوق الثالث عشر، وأشاد بالعلاقة المتميزة بين الصندوق ومصر، لا سيما وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مشددًا على الحاجة الملحة للتصديق على اتفاقية مشروع CROWN والبدء في تنفيذها.

حضر الاجتماع، الدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والدكتور هاني درويش، رئيس الهيئة العامة لتحسين الأراضي والمدير التنفيذي لمشروعات الاستثمارات الزراعية المستدامة.

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