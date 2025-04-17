إعلان

ارتفاع الحرارة ورياح.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

10:40 ص الخميس 17 أبريل 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    الطقس بطور سيناء
  • عرض 9 صورة
    حالة الطقس بجنوب سيناء
  • عرض 9 صورة
    الطقس
  • عرض 9 صورة
    الطقس بجنوب سيناء
  • عرض 9 صورة
    مياه خليج السويس خلال موجة الطقس المضطرب قاني ايام العيد
  • عرض 9 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 9 صورة
    الطقس بجنوب سيناء
  • عرض 9 صورة
    الطقس بجنوب سيناء
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025.

وقالت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، إنه يوجد اليوم ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأضافت الهيئة، أنه يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب البلاد.

وتسجل درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى 28 درجة مئوية، مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء.

اقرأ أيضًا:

ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى شم النسيم

وظائف قيادة شاغرة بوزارة الصحة.. تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة

وظائف شركة "كهرباء الوجه القبلي".. تعرف على الشروط والضوابط المطلوبة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير قبل مواجهة صنداونز
لماذا قفز سعر الذهب إلى مستوى قياسي خلال تعاملات اليوم؟
قائمة أرخص 5 سيارات ملاكي جديدة بمصر 2025
16 صورة.. بدء تدريب سائقي الأتوبيس الترددي على الدائري
مصر تدين المخططات الإرهابية التي تستهدف أمن الأردن
برودة ونشاط رياح.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة