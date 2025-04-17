ارتفاع الحرارة ورياح.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025.

وقالت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، إنه يوجد اليوم ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأضافت الهيئة، أنه يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب البلاد.

وتسجل درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى 28 درجة مئوية، مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء.

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