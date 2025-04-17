الحرارة تصل لـ36.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الخميس

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025.

وقالت "الأرصاد"، إن درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم الخميس، كما يلي:

درجات الحرارة العظمى

- القاهرة والوجه البحري: 28 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: 32 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: 36 درجة مئوية.

درجات الحرارة الصغرى

- القاهرة والوجه البحري: 17 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: 15 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: 15 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: 18 درجة مئوية.

أضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس اليوم الخميس تشهد نشاطًا للرياح، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.

وأشارت إلى أنه يسود اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء والبلاد، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر.

وأفادت هيئة الأرصاد، أن حالة الطقس اعتبارًا من اليوم الخميس 17 أريل 2025 وحتى الثلاثاء 22 أبريل 2025 تشهد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

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