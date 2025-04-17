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لماذا أجّلت إسرائيل تسليم طابا لمصر 6 أشهر؟.. مفيد شهاب يوضح

06:03 ص الخميس 17 أبريل 2025

الدكتور مفيد شهاب

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كتب- عمر صبري:

قال الدكتور مفيد شهاب، وزير التعليم العالي الأسبق، إن إسرائيل أجلت تنفيذ قرار محكمة دولية التي حكمت بأحقية طابا لصالح مصر لمدة 6 أشهر.

وأضاف شهاب، خلال ندوة "ملحمة استرداد طابا" بجامعة القاهرة، أنه ومع بدء مفاوضات استرداد سيناء كانت إسرائيل قد انتهت من بناء 4 أدوار من فندق سونستا داخل طابا ولم تنتظر نتيجة التحكيم واستكملت بناء 12 دورل.

وتابع: مع إعلان نتيجة التحكيم وأحقية مصر في طابا طالبت إسرائيل بدفع مصر تكلفة فندق سونستا بالكامل ولكن مصر رفضت وأصرت على دفع 32 مليون دولار تعويضا مقابل 4 أدوار فقط وليس نظير 12 دور فقط، وهو ما كان سببا في تأجيل التسليم.

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