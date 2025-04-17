السياحة: السعودية توقف تأشيرة الترانزيت بدءًا من اليوم



كتب- محمد أبو بكر:

كشف محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، عن أن السعودية قررت بدءًا من اليوم الخميس 17 أبريل 2025 إيقاف تأشيرة الترانزيت لمصر وعددًا من الدول.

وقال "عابد"، في تصريحات لمصراوي، إن ذلك يأتي في إطار الاستعدادات لموسم الحج 2025، وتفادي الأخطاء التي حدثت في المواسم السابقة.

محددات تأشيرة العمرة

جاءت محددات تأشيرة العمرة، بحسب خطاب للغرفة، حصل "مصراوي" على نسخة منه، كما يلي:

- بدء إصدار تأشيرات العمرة بدءًا من 14 ذو الحجة من كل عام.

- آخر موعد لإصدار تأشيرات العمرة بتاريخ 1 شوال من كل عام.

- بداية دخول المعتمرين بتاريخ 14 ذو الحجة من كل عام.

- آخر موعد لدخول المعتمرين إلى المملكة بتاريخ 15 شوال من كل عام.

- انتهاء مدة إقامة المعتمرين ومغادرتهم المملكة 1 ذو القعدة من كل عام.

وكان مصدر بغرفة شركات السياحة، كشف عن تعديلات جديدة أجرتها وزارة الحج والعمرة السعودية على ضوابط تأشيرة العمرة، بهدف التسهيل على الزائرين، في ظل الإقبال الكبير على أداء المناسك خلال هذه الفترة.