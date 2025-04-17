إعلان

وزير المالية يكشف تفاصيل مفاوضات زيادة بدل الصحفيين

12:22 ص الخميس 17 أبريل 2025

الدكتور أحمد كوجك وزير المالية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت -داليا الظنيني:

أكد الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال على قناة dmc، أن المناقشات حول زيادة بدل الصحفيين لا تزال جارية، ولم يتم حتى الآن تحديد أي زيادة أو نسب محددة.

وأضاف الوزير: "هناك حوارات مستمرة بخصوص زيادة بدل الصحفيين، ونؤكد للجميع أننا سنعلن قيمة الزيادة فور الانتهاء من هذه المناقشات".

وأكد الوزير أن الإعلان عن تفاصيل زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، سيتم الإعلان عنها فور اكتمالها.

اقرأ أيضًا:

رحلة "بلبن" من الصعود إلى الغلق.. الأزمات تتفاقم داخليًّا وخارجيًّا بعد اتهامات التسمم

مفاوضات الكيلو 101 لاسترداد طابا.. ماذا قال مفيد شهاب عن موقف السادات من الحقوق الفلسطينية؟

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور أحمد كوجك وزير المالية برنامج مساء Dmc الإعلامي أسامة كمال زيادة بدل الصحفيين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير قبل مواجهة صنداونز
لماذا قفز سعر الذهب إلى مستوى قياسي خلال تعاملات اليوم؟
قائمة أرخص 5 سيارات ملاكي جديدة بمصر 2025
16 صورة.. بدء تدريب سائقي الأتوبيس الترددي على الدائري
مصر تدين المخططات الإرهابية التي تستهدف أمن الأردن
برودة ونشاط رياح.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة