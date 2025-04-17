وزير المالية يكشف تفاصيل مفاوضات زيادة بدل الصحفيين

كتبت -داليا الظنيني:

أكد الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال على قناة dmc، أن المناقشات حول زيادة بدل الصحفيين لا تزال جارية، ولم يتم حتى الآن تحديد أي زيادة أو نسب محددة.

وأضاف الوزير: "هناك حوارات مستمرة بخصوص زيادة بدل الصحفيين، ونؤكد للجميع أننا سنعلن قيمة الزيادة فور الانتهاء من هذه المناقشات".

وأكد الوزير أن الإعلان عن تفاصيل زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، سيتم الإعلان عنها فور اكتمالها.

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