مواعيد تسليم الجوازات.. تنبيه من "السياحة" بشأن الحج 2025

كتب- محمد أبو بكر:

أصدرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، الكتاب الدوري رقم (98) لسنة 2025، موجهًا إلى الممثلين القانونيين لشركات السياحة، بشأن الإجراءات التنفيذية الخاصة بموسم حج 1446 هجريًا، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية من جانب وزارة السياحة والآثار.

وأكدت الغرفة، في خطاب لها، حصل "مصراوي" على نسخة منه، أن تسليم حقائب جوازات الحجاج لمقر صندوق الحج والعمرة بالعباسية يعد أمرًا عاجلًا وضروريًا، لا سيما أن عددًا من رؤساء التضامن لم يقوموا حتى الآن بتسليم الحقائب الخاصة بحجاجهم، رغم صدور الكتاب الدوري رقم (94) لسنة 2025 في هذا الشأن.

وأوضح الخطاب أن التأخر في تسليم الجوازات سيؤدي إلى تعطيل الإجراءات المتعلقة بتسليم الجوازات لوزارة الداخلية، ومن ثم التأخر في طباعة الباركود والأختام اللازمة في المواعيد المقررة، مما يعرض الحجاج لمخاطر عدم إتمام السفر في الوقت المحدد.

وبينت الغرفة أن تسليم الجوازات يتم في مقر صندوق الحج والعمرة – الدور الثاني – برج مصر للسياحة – ميدان العباسية، خلال الفترة من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 8 مساءً، مع الالتزام التام بالتعليمات التالية:

طباعة الكشوف من نموذج (1 حج) أصل + 4 نسخ مختومة بختم الشركة.

ترتيب الجوازات بحسب الترتيب الوارد بكشف (1 حج)، مع فصل كشوف الحجاج المسافرين بالطيران عن حجاج البر، ووضع كل مجموعة في حقيبة منفصلة.

إرفاق الكشف الطبي الصادر من وزارة الصحة مرتبًا حسب نموذج (1 حج).

إرفاق صحيفة الحالة الجنائية (الفيش الجنائي) لكل حاج بنفس الترتيب.

إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي لكل حاج وفق ترتيب الكشف.

كما شددت الغرفة على ضرورة وسرعة إنهاء إجراءات تصعيد الحجاج والمشرفين على موقع الإدارة المركزية للشركات السياحية، لضمان الالتزام بالتوقيتات المحددة ضمن خطة الوزارة.

واختتم الخطاب بالتنويه إلى أن الوزارة غير مسؤولة عن أي أضرار قد تلحق بالحجاج نتيجة تأخر الشركات في تسليم الجوازات، مع توجيه الشكر للشركات على تعاونها وتمنياتها لهم بدوام التوفيق.

الخطاب وقّع عليه المدير التنفيذي للغرفة أحمد صلاح، والأمين العام أسامة عمارة، بتاريخ 14 أبريل 2025.

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