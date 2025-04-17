بروتوكول تعاون بين قصور الثقافة ومحافظة البحر الأحمر لتنشيط السياحة الثقافية

كتب- محمد شاكر:

وقّع اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، واللواء خالد اللبان مساعد وزير الثقافة لشئون رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة، اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون بشأن إقامة حفلات فنون شعبية وعروض فنية للسائحين الأجانب بمسرح قصر ثقافة الغردقة لأغراض التنشيط السياحي.

وذلك ضمن رؤية وزارة الثقافة لتطوير آليات العمل الثقافي وتعزيز الشراكة مع مختلف مؤسسات الدولة.

يهدف البروتوكول إلى تنظيم عروض فنية موجهة للسائحين الأجانب بمسرح القصر، تتضمن تقديم عناصر من الفنون التراثية المصرية والفنون الشعبية ذات الطابع الجاذب للسياحة الدولية، بما يعزز من مكانة المنتج الثقافي المحلي كجزء من التجربة السياحية المتكاملة بالمحافظة.

وتضمن البروتوكول تنظيم عروض فنية بالتعاون مع الفنادق والمنتجعات السياحية، لتعزيز الجذب السياحي وتقديم تجربة ترفيهية متكاملة على مدار خمسة أيام كل أسبوع على أن يتم الحجز بالتواصل مع إدارة الفنادق وإدارة المسرح.

وأعرب المحافظ عن أهمية هذا التعاون الذي بموجبه سيتم تقديم عروض فنية متميزة على مسرح قصر ثقافة الغردقة، موجهة خصيصا للسياح، مشيرا أن قصر الثقافة سيتم افتتاحه الصيف المقبل بعد تطويره وسوف يسع 850 فردا، مما يساهم في تنشيط السياحة وتعظيم موارد الدولة من النقد الأجنبي .

وأكد "حنفي" أن هذا التعاون يمثل خطوة جديدة نحو دمج الفن في المنظومة السياحية، بما يسهم في تنشيط السياحة الداخلية والخارجية وتعزيز الدور الثقافي للدولة، ورفع المستوي الثقافي للمواطنين وتعزيز الوعي في مجالات السينما والمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

وأشار اللواء خالد اللبان إلى أن الهيئة العامة لقصور الثقافة حريصة على مد جسور التعاون مع المحافظات كافة، وتقديم نموذج متطور ومبتكر للعمل الثقافي يدعم الاقتصاد الوطني، ويعكس ثراء التراث المصري وتنوعه. وأضاف أن بروتوكول التعاون يأتي برعاية وتوجيهات الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، التي تهدف إلى ترسيخ الثقافة كعنصر فاعل في دعم الاقتصاد، مع التأكيد على الهوية المصرية، بما يعكس صورة مصر الحضارية والثقافية أمام زوارها من مختلف أنحاء العالم.

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