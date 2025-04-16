حدث ليلًا| حماس تدرس مقترحًا إسرائيليًا جديدًا بشأن غزة وحالة طقس الخميس

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت ليلة الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

مصدر يكشف السبب الرئيسي لغلق فروع "بلبن" و"لين" بالجيزة

كشف مصدر مسئول بمحافظة الجيزة، سبب غلق 12 فرعًا لـ"بلبن" وبـ"لين" خلال الساعات القليلة الماضية.

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مصادر: حماس تدرس مقترحًا إسرائيليًا جديدًا بشأن غزة

كشفت مصادر أن حماس تدرس مقترحا إسرائيليا بشأن غزة تسلمته من الوسطاء ومن المفترض أن ترد خلال الساعات المقبلة.

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اتخذوا الاستعدادات اللازمة.. تنويه من الأرصاد بشأن حالة الطقس غدًا الخميس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن غدًا الخميس الموافق 17 أبريل 2025 يشهد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

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قرارات عاجلة لوزير الأوقاف بشأن قيادات و موظفين بمديرية "الفيوم" بعد اكتشاف مخالفات

أصدر الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، قرارًا بإيقاف عدد من العاملين بمديرية الفيوم عن العمل مؤقتًا، لحين انتهاء التحقيقات الجارية بشأن ما نُسب إليهم من مخالفات، مع إحالتهم جميعًا إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية المختصة.

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تأكيداً لمصراوي.. مركز تجميل شام الذهبي يصدر توضيحاً بشأن غلقه

أصدر مركز "داو ديرما" للتجميل توضيحا بشأن قرار وزارة الصحة بإغلاقه إدارياً لمخالفته الاشتراطات الصحية.

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ضوابط جديدة بشأن "استمارة 6".. وزير العمل يكشف أهم بنود القانون الجديد - خاص

أكد محمد جبران، وزير العمل، أن مشروع قانون العمل الجديد يتضمن العديد من النقاط الجوهرية التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، وفي مقدمتها إنشاء محاكم عمالية متخصصة ووضع ضوابط مشددة على استخدام "استمارة 6 سيئة السمعة".

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بيان لجهاز ٦ أكتوبر.. إغلاق وتشميع 36 محلاً مخالفاً بينهم فودافون وبلبن ومطعم وهمي

نفذ جهاز مدينة 6 أكتوبر، اليوم، حملة موسعة لتنفيذ قرارات غلق وتشميع لعدد من المحال المخالفة بمنطقة الأمريكية بميدان الحصري، وذلك في إطار جهود الجهاز للتصدي للمخالفات وتحقيق الانضباط بالمدينة.

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ملتقى توظيفي للشباب بالجيزة غدا - التفاصيل كاملة

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، عن تنظيم ملتقى توظيفي يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025، بمقر الجهاز الكائن في 300 ميدان الجيزة – عمارة النبراوي – الدور الثاني، من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا، وذلك بمشاركة ممثلين عن الموارد البشرية من كبرى الشركات.

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