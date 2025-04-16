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إحالة سائق نقل عام للنيابة الإدارية تنمر على سيدة من ذوي الهمم

11:28 م الأربعاء 16 أبريل 2025

إيمان كُريم رئيس المجلس القومي للإعاقة

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كتبت -داليا الظنيني:

أعلنت إيمان كُريم رئيس المجلس القومي للإعاقة، إحالة السائق النقل العام المتسبب في واقعة التعدي على امرأة من ذوي الهمم، قائلة: "تم وقف السائق وإحالته للنيابة الإدارية".

وأضاف "كُريم"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "ننضم قانونيا للسيدة، وننسق مع جهات التحقيق وسنعلن النتيجة بعد ذلك بإذن الله".

ووجهت الإعلامية بسمة وهبة التحية لها، ووجهت الشكر للنيابة الإدارية وكل الجهات المعنية على دعمها للسيدة التي تعرضت للتعدي، قائلة: "المرأة المصرية هتفضل بخير، وحق الدكتورة مي هيرجع بإذن الله".

ووجهت الدكتورة إيمان كريم الشكر لمن قام بتصوير الفيديو، لأنه ساهم في انتشاره بين المصريين في المجتمع، ما جعلهم يعلمون بتفاصيل ما حدث.

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إيمان كُريم المجلس القومي للإعاقة اقعة التعدي على امرأة من ذوي الهمم النيابة الإدارية بسمة وهبة
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