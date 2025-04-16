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غلق فروع جديدة لمحلات "بلبن ووهمي" بسبب رخصة التشغيل

11:20 م الأربعاء 16 أبريل 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    غلق فروع جديدة لمحلات بلبن ووهمي
  • عرض 5 صورة
    غلق فروع جديدة لمحلات بلبن ووهمي
  • عرض 5 صورة
    غلق فروع جديدة لمحلات بلبن ووهمي
  • عرض 5 صورة
    غلق فروع جديدة لمحلات بلبن ووهمي
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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن جهاز مدينة الشيخ زايد أنه تم شن حملة جديدة اليوم الأربعاء الموافق ١٦ ابريل ٢٠٢٥ لتنفيذ قرارات غلق وتشميع وقطع مرافق للمحلات التي تعمل بدون رخصة تشغيل.

أسفرت الحملة التي تم شنها اليوم، عن تنفيذ ٢ قرار غلق وتشميع وقطع مرافق لمحلات ( بلبن - وهمي ) بالممشي السياحي ( وصلة دهشور ) وهم من المحال التي تزاول أنشطتها التجارية دون الحصول على رخص التشغيل، ورفع عدادات استهلاك المرافق عن المكان المخالف بمعرفة الجهات المختصة والتحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة كوسائل بديلة لتشغيل المرافق المقطوعة لحين إعادة الشئ لأصله.

وشددت رئيس الجهاز ، على جميع الإدارات بالمتابعة الدورية لضبط المخالفات بالمدينة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، مؤكدة متابعة تنفيذ الحملات للقضاء على الظواهر العشوائية بالمدينة.

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