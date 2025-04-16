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فؤاد بدراوي نائبًا لرئيس حزب الوفد

11:11 م الأربعاء 16 أبريل 2025

فؤاد بدراوي

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كتب- محمد أبو بكر:

أصدر الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، قرارًا بتعيين فؤاد بدراوي، عضو الهيئة العليا نائبًا لرئيس الحزب، وذلك بعد إجماع أعضاء الهيئة العليا للحزب على اختيار فؤاد بدراوي نائبا لرئيس الحزب.

وقال الدكتور عبدالسند يمامة، إن الاختيار في محله لعدة معايير تنطبق على فؤاد بدراوي.

وقدم فؤاد بدراوي الشكر لرئيس الوفد الدكتور عبدالسند يمامة وأعضاء الهيئة العليا للحزب على اختياره، قائلًا:"أخدم الوفد دائمًا في أي موقع".

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فؤاد بدراوي رئيس حزب الوفد الدكتور عبدالسند يمامة فؤاد بدراوي نائبا لرئيس الوفد
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