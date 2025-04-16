وزير الزراعة: فترة تصدير الخضروات الفريش والمجمدة لأوروبا لا تتجاوز 24 ساعة

كتبت -داليا الظنيني:

كشف الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة، عن زيادة الحاصلات الزراعية للدولة المصرية، قائلا: "اهتممنا بالحجر الزراعي، ولدينا إرشاد زراعي قوي، ووعي من المستثمرين المصريين بالقواعد والقوانين الدولية في التصدير، وبخاصة مع دول الاتحاد الأوروبي".

وأضاف "فاروق"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "بدأنا في تكويد المزارع وفقا لأحدث التقنيات العالمية لزيادة الصادرات".

وتابع: "المهندس كامل الوزير بذل جهدا كبيرا في إطلاق خط الرورو بين مصر وإيطاليا في ميناء دمياط، ما أدى إلى تصدير الخضروات الفريش والمجمدة في فترات زمنية لا تتخطى 24 ساعة، ومنها تنطلق إلى جميع أنحاء أوروبا".

وتابع: "نتحدث عن جهود الدولة المصرية في استصلاح الأراضي، فقد كانت تمتلك 5.6 ملايين فدان، ولكن ما حدث، هو أننا شهدنا توسعات ملموسة في صحراء مصر ومشروع مستقبل مصر، كما أن القوات المسلحة كان لديها البنية التحتية التي مكنت من اقتحام الصحراء".

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