اتخذوا الاستعدادات اللازمة.. تنويه من الأرصاد بشأن حالة الطقس غدًا الخميس

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن غدًا الخميس الموافق 17 أبريل 2025 يشهد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وقالت "الأرصاد"، في تنويه لها، الأربعاء، إن حالة الطقس غدًا الخميس تشهد شبورة مائية صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تكون كثيفة أحيانًا، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة طقس غدًا الخميس، يشهد نشاطًا للرياح، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.

وشدد هيئة الأرصاد، على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.







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