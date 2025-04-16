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هل ينخفض الدولار الأمريكي بعد قرارات ترامب؟ ..خبير مصرفي يجيب

10:11 م الأربعاء 16 أبريل 2025

الخبير المصرفي أحمد شوقي

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كتبت -داليا الظنيني:

قال الخبير المصرفي أحمد شوقي، إن هناك حالة من التخوف من الاستثمارات غير المباشرة في أمريكا، بعد قرارات ترامب الأخيرة بزيادة الرسوم الجمركية، على عشرات الدول، والتي وصلت 125 % بالنسبة للصين، موضحا أن أرباح البنوك الأمريكية تراجعت، مع هبوط معدلات الدخل.

وتابع الخبير الاقتصادي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الاحتياطات الدولية الدولارية، تراجعت بنحو 155 مليار دولار، مع اتجاه البنوك العالمية للتحوط بالعملات المختلفة، بالإضافة إلى الذهب.

كما أضاف شوقي، الكثير من الشركات حول العالم تراجعت عن التعامل مع الاقتصاد الأمريكي، معلقا: الدولار هبط أمام العملات الأجنبية، مع ارتفاع اليورو 5%، وزيادة الفرنك والين والكثير من العملات الرئيسية بنسب تتراوح بين 3 و5%.

وتوقع: مستقبل الدولار الأمريكي سيكون منخفض خلال الفترة القادمة أمام العملات الأجنبية العالمية.

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