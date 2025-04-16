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تأكيداً لمصراوي.. مركز تجميل شام الذهبي يصدر توضيحاً بشأن غلقه

10:08 م الأربعاء 16 أبريل 2025

شام الذهبي

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كتب - أحمد جمعة:

أصدر مركز "داو ديرما" للتجميل توضيحا بشأن قرار وزارة الصحة بإغلاقه إدارياً لمخالفته الاشتراطات الصحية.

وقال المركز الذي تديره شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة، إن ما أُثير مؤخرًا لا يتعدى كونه متعلقًا باشتراطات إدارية من إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة المصرية.

وأكد البيان أن ما يتم حاليًا هو العمل على تنفيذ هذه الاشتراطات وفقًا لتوجيهات الوزارة، مشددا على أنه "فور الانتهاء من تنفيذ هذه الاشتراطات، سيعاود المركز مباشرة نشاطها الطبي بالشكل الأمثل".

يأتي ذلك تأكيدا لما ذكره مصراوي أمس نقلا عن مصدر بوزارة الصحة، بأن الوزارة قررت الغلق الإداري لمركز تجميل "dao derma"، إدارياً لحين تلافي المخالفات التي جرى رصدها، وليس غلقا نهائيا.

لمزيد من التفاصيل:

غلق مركز تجميل شام الذهبي بالقاهرة لمخالفة الاشتراطات الصحية

جاء ذلك خلال حملة شنتها إدارة العلاج الحر والتراخيص بالقاهرة، بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية.

وأوضح المصدر لمصراوي أن قرار الإغلاق الإداري حمل رقم "299 - بتاريخ 15 أبريل 2025" للمركز المتواجد بالقاهرة الجديدة، ضمن توجيهات الوزارة بتكثيف الرقابة على المنشات الطبية والعيادات الخاصة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

ويعود سبب إصدار قرار "الغلق الإداري" يعود إلى مخالفة اشتراطات التراخيص ومكافحة العدوى، ووجود أجهزة ليزر غير مُرخَّصة، وبعض الأدوية غير المُسجَّلة.

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