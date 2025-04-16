مصادر: حماس تدرس مقترحًا إسرائيليًا جديدًا بشأن غزة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت مصادر أن حماس تدرس مقترحا إسرائيليا بشأن غزة تسلمته من الوسطاء ومن المفترض أن ترد خلال الساعات المقبلة.

جاء ذلك بحسب نبأ عاجل أذاعته قناة القاهرة الإخبارية.

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