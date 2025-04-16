إعلان

مصادر: حماس تدرس مقترحًا إسرائيليًا جديدًا بشأن غزة

09:07 م الأربعاء 16 أبريل 2025

حماس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت مصادر أن حماس تدرس مقترحا إسرائيليا بشأن غزة تسلمته من الوسطاء ومن المفترض أن ترد خلال الساعات المقبلة.

جاء ذلك بحسب نبأ عاجل أذاعته قناة القاهرة الإخبارية.

اقرأ أيضًا:

رحلة "بلبن" من الصعود إلى الغلق.. الأزمات تتفاقم داخليًّا وخارجيًّا بعد اتهامات التسمم

مفاوضات الكيلو 101 لاسترداد طابا.. ماذا قال مفيد شهاب عن موقف السادات من الحقوق الفلسطينية؟

أحكام رادعة ضد 3 مسؤولين بالقاهرة بتهمة الرشوة

16 صورة.. بدء تدريب سائقي الأتوبيس الترددي على الدائري

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حماس تدرس مقترح إسرائيلي حماس مقترح جديد بشأن غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير قبل مواجهة صنداونز
لماذا قفز سعر الذهب إلى مستوى قياسي خلال تعاملات اليوم؟
قائمة أرخص 5 سيارات ملاكي جديدة بمصر 2025
16 صورة.. بدء تدريب سائقي الأتوبيس الترددي على الدائري
مصر تدين المخططات الإرهابية التي تستهدف أمن الأردن
برودة ونشاط رياح.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة