ملتقى توظيفي للشباب بالجيزة غدا - التفاصيل كاملة

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، عن تنظيم ملتقى توظيفي يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025، بمقر الجهاز الكائن في 300 ميدان الجيزة – عمارة النبراوي – الدور الثاني، من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا، وذلك بمشاركة ممثلين عن الموارد البشرية من كبرى الشركات.

شروط وظائف الجيزة

وأوضح الجهاز أن الملتقى يأتي بالتعاون مع مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، والتي تطلب للتعيين "أخصائي تمويل"، بشرط أن تكون المتقدمة أنثى، حاصلة على مؤهل متوسط على الأقل، ويشترط أن يتراوح العمر بين 18 و35 عامًا، وتشارك في الملتقى شركة مطاعم أمريكانا، والتي توفر عددًا من الوظائف تشمل:

- عضو فريق (ذكور فقط – المؤهل من الإعدادية على الأقل – السن من 18 حتى 35 عامًا).

- مندوب توصيل (ذكور فقط – السن من 18 حتى 40 عامًا – المؤهل من الإعدادية على الأقل).

مميزات وظائف الجيزة

وتقدم الشركة للوظائف المعلنة عددًا من المميزات تشمل:

- مرتب مجزي + حوافز شهرية.

- تأمينات اجتماعية وطبية.

- وثيقة تأمين على الحياة.

- فرص للترقي والتدرج الوظيفي.

- بدل مواصلات وبدل خاص.

- أيام راحة أسبوعية يومي الجمعة والسبت.

- مواعيد العمل من 9 صباحًا حتى 4 مساءً.

أماكن وظائف الجيزة

وأشار الجهاز إلى أن أماكن العمل المتاحة تشمل مناطق: الهرم، فيصل، كفر الجبل، المنيب، بولاق، الوراق، إمبابة، أوسيم، العياط، والبدرشين، على أن يتم اختيار مكان العمل طبقًا لمحل سكن المتقدم.

ودعا جهاز رعاية وتشغيل الشباب، الراغبين في الاستفسار إلى التواصل عبر الأرقام التالية:

01080552169 – 35720825 – 35711198، أو الحضور شخصيًا لمقر الجهاز خلال أيام العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس، من الساعة 10 صباحًا حتى 2 ظهرًا.

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