مصدر يكشف السبب الرئيسي لغلق فروع "بلبن" و"لين" بالجيزة

كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر مسئول بمحافظة الجيزة، سبب غلق 12 فرعًا لـ"بلبن" وبـ"لين" خلال الساعات القليلة الماضية.

وأصدر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، قرارًا بغلق 12 منشأة لبيع منتجات الألبان والحلويات تابعة لسلسلتَي محلات "ب لبن" و"بلين"، وذلك بأحياء العجوزة والعمرانية وجنوب الجيزة والوراق وإمبابة ومدينة السادس من أكتوبر ومدينة الشيخ زايد ومركزي الحوامدية والبدرشين.

ما أسباب غلق فروع "بلبن" وبـ "لين"

قال المصدر، في تصريحات لمصراوي، إن سبب غلق 12 فرعًا لـ"بلبن" وبـ"لين" يعود إلى ورود شكاوى من مواطنين أصيبوا بنزلات معوية وآلام بالمعدة و البطن، وتم إرسال شكاوى لوزارة الصحة.

وأضاف المصدر، أن حملات وزارة الصحة قامت بفحص المنتجات داخل عدة فروع، وكشفت النتائج عن عدم التزام المحلات بالمعايير الصحية اللازمة لتداول وتحضير الطعام، قائلًا:"منتج مثل "القشطوطة" يحتوي على 4000 سعر حراري؛ يؤدي إلى نزلات معوية عند تناوله من قبل الأطفال".

وأوضح المصدر أن جميع فروع "ب لبن" التي شملها قرار الغلق غير مرخصة، مضيفًا: "لا عندهم شهادات شخصية، ولا اللي واقفين فيه عندهم شهادات صحية بمزاولة المهنة، ولا حتى هو مرخص، دا بيفتح في أي منطقة عايزها بدون ترخيص".

يذكر أن القرار تضمن غلق 8 فروع تابعة لمحلات "ب لبن" والكائنة بالمواقع التالية:

شارع ترعة السواحل بحي الوراق

شارع مكة المكرمة بمنطقة بشتيل في إمبابة

شارع طلعت حرب بحي إمبابة

شارع جامعة الدول العربية بحي العجوزة

سنتر الأمريكية بمدينة السادس من أكتوبر

شارع الملك فيصل بحي العمرانية

وصلة دهشور بالممشى السياحي بمدينة الشيخ زايد

شارع والي بمنطقة المنيب بحي جنوب الجيزة

كما شمل القرار غلق 4 فروع تحمل اسم "بلين" لبيع الحلويات ومنتجات الألبان، والكائنة في:

شارع البحر الأعظم بجنوب الجيزة

شارع القومية العربية بحي الوراق

شارع سعد زغلول بمدينة الحوامدية

شارع النيل بمركز البدرشين

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن المعنية، بالتعاون مع شرطة المرافق، إلى قطع المرافق عن المنشآت المخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، مع المتابعة الدورية لضمان عدم تكرار هذه المخالفات مستقبلاً.

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