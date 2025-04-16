مفاوضات الكيلو 101 لاسترداد طابا.. ماذا قال مفيد شهاب عن موقف السادات من الحقوق الفلسطينية؟

كتب- عمر صبري:

كشف الدكتور مفيد شهاب، وزير التعليم العالي الأسبق، عن تفاصيل ومراحل بدء معركة استرداد طابا قانونيًّا، موضحًا أنها بدأت بمفاوضات الكيلو 101، بفضل انتصار 1973.

وأضاف شهاب، خلال ندوة "ملحمة استرداد طابا" بجامعة القاهرة: استمرت مفاوضات الكيلو 101، سنة وراء سنة، إلى أن تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية، التي دعَت رئيسَي مصر وإسرائيل إلى منتجع كامب ديفيد، وبحضور 3 وفود مصرية- إسرائيلية- أمريكية.

وتابع وزير التعليم العالي الأسبق: بدأت المفاوضات تؤتي ثمارها، وأكد السادات كاملَ الحقوق ما قبل 5 يونيو 67، وتم إعلان مبادئ كامب ديفيد؛ وهي اتفاقية ولكنها لم تكن مفصلة، وتمت المطالبة باعتراف مصر بإسرائيل ووجود تبادل تجاري وتمثيل دبلوماسي في كلا البلدَين.

وذكر شهاب أنه بناء على هذه المبادئ بدأت مفاوضات أخرى، انتهت باتفاقية السلام مارس 79، وهذا جرَّ مشكلات على مصر، وتم خروج مصر من الجامعة العربية؛ لأن مصر انفردت بالحل.

وأكد وزير التعليم العالي الأسبق أن الرئيس محمد أنور السادات كان حريصًا على الحقوق العربية والفلسطينية، وظهر ذلك في خطاب السادات في الكنيست، وستظل مصر حافظةَ الأمن القومي العربي.

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