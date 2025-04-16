أحكام رادعة ضد 3 مسؤولين بالقاهرة بتهمة الرشوة

كتب - أحمد جمعة:

قضت المحاكم المختصة بالسجن المشدد سبع سنوات، والحبس خمس سنوات والغرامة المالية لرئيس أحد الأحياء بمنطقة جنوب القاهرة، ومهندس التنظيم بالحي، ومدير الإدارة الهندسية بأحد الأحياء شرق القاهرة؛ لتقاضيهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة.

كانت منظومة الشكاوى والبلاغات بهيئة الرقابة الإدارية، قد تلقت في واقعتين منفصلتين، تضرر بعض المواطنين من استغلال رئيس حي ومدير تنظيم بمنطقة جنوب القاهرة، وكذلك مدير إدارة هندسية بأحد أحياء شرق القاهرة لسلطاتهم الوظيفية، في إيقاف إجراءات استصدار تراخيص بناء، رغم أحقيتهم في استخراجها، وطلبهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة، مقابل استكمال الإجراءات القانونية.

وبإجراء التحريات تبين صحة الوقائع المنسوبة للمتهمين.

وعقب تقنين الإجراءات اللازمة، وبناء على قرار المستشار النائب العام، تم ضبط المتهمين الثلاثة حال تقاضيهم مبالغ الرشوة، وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق.

وعقب إحالة القضيتين إلى المحاكم المختصة، قضت بمعاقبة المتهمين بأحكام تراوحت بين السجن المشدد سبع سنوات، والحبس خمس سنوات والغرامة المالية .

وأكدت هيئة الرقابة الإدارية التزامها الثابت باتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة تجاه محاولات استغلال الوظيفة العامة والإضرار بمصالح المواطنين.