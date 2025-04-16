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هسميك "مُضر".. ماذا قال السفير الإسرائيلي لمفيد شهاب خلال مفاوضات طابا؟

04:34 م الأربعاء 16 أبريل 2025
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كتب - عمر صبري:

تصوير - نادر نبيل:

كشف الدكتور مفيد شهاب، وزير التعليم العالي الأسبق، جانبًا من تفاصيل رحلة استرداد طابا قانونيًا، قائلًا: "إسرائيل كانت بتسألني في نقاط قانونية بحكم كوني مستشارًا قانونيًا بعد ضمي إلى وفد مصر للتفاوض".

وأضاف شهاب خلال ندوة "ملحمة استرداد طابا" بجامعة القاهرة: "ساسون، أول سفير إسرائيلي لمصر، كان يتحدث العربية بطلاقة – بيتكلم عربي لبلب – قالي: عايز أغير اسمك من مفيد شهاب إلى مُضر شهاب، وأحد الصحفيين كتب: إنه لشرف لك أن تكون مُضر شهاب لإسرائيل".

واستكمل: "الرئيس محمد حسني مبارك، ويُذكر له الاحترام والتقدير، أصرّ على أحقية مصر بشأن 14 علامة حدودية كان عليها خلاف، وأعلن تحرير سيناء، ولكن المفاوضات المصرية استمرت حول هذه النقاط رغم الاتفاق المؤقت وإصرار الطرفين".

وقال الدكتور مفيد شهاب: "لم أزر إسرائيل ولا مرة، واستأذنت رئيس الجمهورية في عدم السفر بسبب حالتي النفسية، لأني لن أتقبل ذلك".

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