رحلة "بلبن" من الصعود إلى الغلق.. الأزمات تتفاقم داخليًّا وخارجيًّا بعد اتهامات التسمم

كتب - أحمد عبدالمنعم:

أزمات متلاحقة باتت تحاصر سلسلة محلات "بلبن" خلال الفترة الأخيرة، وتحديدًا مع بداية عام 2025؛ حيث شهد إغلاق فروع خارج مصر وداخلها، وأزمات مع شركة "العبد للحلويات"؛ بسبب كعك العيد.

رحلة صعود "بلبن"

بدأت رحلة ظهور وصعود "بلبن" عامَ 2021 في مصر، وشهد هذا العام بدايةَ ميلاد وانطلاق هذه العلامة التجارية، كما وصفت الصفحة الرسمية لسلسلة "بلبن" عبر "فيسبوك"، في منشور بنهاية العام، واختتمها بأفرع في الإسكندرية والقاهرة والساحل الشمالي ومطروح.

بداية التوسع داخل وخارج مصر

ظهرت إعلانات التوظيف وانتشرت كالنار في الهشيم عبر السوشيال ميديا، خلال أعوام 2022 و2023 و2024، وإن كانت 2024 هي الأعلى في ذلك، بالتزامن مع خطة نوعية للسلسلة وعشرات الأفرع التي تم افتتاحها داخل وخارج مصر.

300 فرع في الوطن العربي

وصلت سلسلة محلات "بلبن"، في الربع الأول من العام الجاري، إلى 300 فرع في الوطن العربي؛ تشمل مصر والسعودية والأردن والكويت، وصولًا إلى 10 دول كاملة.

أزمة "بلبن" في السعودية وإغلاق المحلات

أُغلقت محلات "بلبن"، بشكل مفاجئ، في السعودية، وانتشر في وسائل الإعلام وعبر السوشيال ميديا أن السبب هو تسمُّم بعض العائلات السعودية بعد تناول منتجاته.

وأصدرت وزارة البلديات والإسكان في السعودية توضيحًا بشأن الأمر، قالت فيه إنها ومن خلال جهود أماناتها في عدد من المناطق، تعاملت مباشرةً مع ما ورد من بلاغات بهذا الشأن عبر فرق الرقابة الميدانية، وتم اتخاذ ما يلزم وَفق الإجراءات النظامية التي تضمن سلامة وصحة الجميع.

وأضافت وزارة البلديات والإسكان في السعودية أن معظم حالات الاشتباه بالتسمم الغذائي تماثلت للشفاء، بينما تتلقى الحالات المتبقية الرعاية الصحية اللازمة وحالاتها مستقرة.

وباشرت الوزارة، بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، البلاغات الواردة لها بشأن هذه الحالات، وتم التعامل معها وَفق الإجراءات النظامية المعتمدة في حينه؛ حيث تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، والتي شملت إغلاق مصنعَي وفروع المنشأة احترازيًّا، لحين استكمال عمليات التحقق والتحليل.

أزمة كعك العيد وإهانة مؤسس "العبد"

كان "بلبن" قد قرر، في خطوة جديدة، طرح كعك العيد بالتزامن مع عيد الفطر المبارك 2025، ونشر إعلانات ترويجية لمنتجه الجديد، ظهر فيها مؤسس شركة "العبد للحلويات" بمظهر مسيء؛ ما دفع الشركة الثانية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقف عرض إعلان كعك العيد من "بلبن"

وقررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة عصام الأمير، وكيل المجلس، منع عرض الإعلان مؤقتًا، واستدعاء الممثل القانوني لشركة "بلبن".

جاء القرار بناءً على ما رصدته الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من إعلان لشركة "بلبن" للمنتجات الغذائية والحلويات، يتضمن إساءة لشركة "العبد".

وحضر الممثل القانوني لشركة "بلبن" ومعه المسؤولون من شركة الدعاية المنفذة للإعلان، جلسةَ استماع أمام لجنة الشكاوى، حول ما تضمنه الإعلان من مشاهد بها إساءة لشركة "العبد"، وهو ما يُعد مخالفًا للأكواد والمعايير الخاصة بالمجلس.

وقرَّر الممثل القانوني للشركة أن الإعلان لم يتم بثه على أية قناة فضائية، وأنه جرى إذاعته عبر وسائل التواصل الاجتماعي فقط، وأنهم على استعداد لتعديله ليتوافق مع الضوابط والمعايير الخاصة بالمجلس، وبما لا يسيء إلى الشركات المنافسة، وذلك خلال 3 أيام على الأكثر.

وتواصل الممثل القانوني لشركة "بلبن" مع لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مؤكدًا أنه تم إجراء تعديل للإعلان ليتوافق مع الضوابط والمعايير الخاصة بالمجلس، وتم تكليف الإدارة العامة للرصد بالمجلس بمتابعته، والتأكد من تعديله على الفور.

إغلاق 8 أفرع لـ"بلبن" في الجيزة

وانتشرت الكثير من الأنباء عبر السوشيال ميديا وبعض المواقع الإخبارية حول إغلاق 12 فرعًا يتبع "بلبن"؛ بسبب وجود حالات تسمُّم.

بيان الجيزة يكشف التفاصيل

أصدر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اليوم الأربعاء، قرارًا بغلق 12 منشأة لبيع منتجات الألبان والحلويات تابعة لسلسلتَي محلات "بلبن" و"بلين" بأحياء العجوزة والعمرانية وجنوب الجيزة والوراق وإمبابة ومدينة السادس من أكتوبر ومدينة الشيخ زايد ومركزَي الحوامدية والبدرشين.

واستند قرار المحافظ إلى تقرير مديرية الشؤون الصحية بالجيزة وإدارة مراقبة الأغذية؛ لإدارة الفروع دون ترخيص وعدم حصولها على التصاريح اللازمة للمزاولة.

وشمل القرار غلق 8 أفرع تابعة لمحل "بلبن" والكائنة بشارع ترعة السواحل بحي الوراق، وشارع مكة المكرمة بمنطقة بشتيل في إمبابة، وشارع طلعت حرب بحي إمبابة، وشارع جامعة الدول العربية بحي العجوزة، وسنتر الأمريكية بالسادس من أكتوبر، وشارع الملك فيصل بحي العمرانية، ووصلة دهشور بالممشى السياحي بمدينة الشيخ زايد، وشارع والي بمنطقة المنيب بحي جنوب الجيزة.

وشمل القرار غلق 4 أفرع تحمل اسم "بلين" لبيع الحلويات ومنتجات الألبان، والكائنة بشارع البحر الأعظم بجنوب الجيزة، وشارع القومية العربية بحي الوراق، وشارع سعد زغلول بالحوامدية، وشارع النيل بمركز البدرشين.

وكلَّف المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن المعنية، بالتعاون مع شرطة المرافق، بقطع المرافق عن المنشآت المخالفة، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة مع المتابعة الدورية؛ لضمان عدم تكرار المخالفة.

سلسلة "بلبن" ترد

وأصدرت سلسلة "بلبن" بيانًا قالت فيه إن غلق أفرعها في الجيزة خلال الأيام الماضية، لم يكن له أية علاقة بحالات تسمُّم، لافتةً إلى أنه لا يوجد أي بلاغ طبي أو تقرير رسمي يفيد ذلك.

وشددت "بلبن" على أن الغلق تم بشكل إداري لأسباب تنظيمية، وأنه يتم التعامل مع الوضع بشفافية.

وتابعت السلسلة: "اللي بيحصل حوالينا الأيام دي مش مفهوم، فيه موجة كبيرة من الكلام، وفيه تركيز غير معتاد، وفيه تساؤلات حوالينا إحنا كمان مش لاقيين لها إجابة واضحة، (بلبن) فيه أكثر من 25,000 شخص بيشتغلوا بشكل مباشر، ده مكان أكل عيشهم ورزقهم، وبكل بساطة ممكن تِتْسَبِّبوا في قطع عيشهم".