مفيد شهاب خلال ندوة "ملحمة استرداد طابا": من حق مصر الاحتفال بانتصاراتها

كتب- عمر صبري:

تصوير - نادر نبيل:

قال الدكتور مفيد شهاب، وزير التعليم العالي الأسبق، إنه من حق الشعوب أن تحتفل بانتصاراتها والحديث عنها وشرحها، ومصر تحتفل بذكرى انتصارات طابا، ومن حق الشعب أن يفرح ويستعيد الذكريات شريطة ألا يكون هذا الاحتفال فيه نوع من المغالاة والتعالي.

وأوضح الدكتور مفيد شهاب خلال ندوة بجامعة القاهرة، تحت عنوان "ملحمة استرداد طابا"، أنه ليس هناك أجمل من أن يسمع من زميله الدكتور محمد سامي عبد الصادق بأنه تتلمذ على يديه وهو الآن رئيسًا لجامعة القاهرة، فضلاً عن مشاعره المتعددة كونه يلقي محاضرة من جامعة القاهرة.

وطالب بأن يلازم احتفال ذكرى الاسترداد طرح أسئلة حول أسباب الخسارة في ٦٧ والنصر في ٧٣.

وذكر أن أسباب قضية طابا تعود إلى يونيو ٦٧ حينما مرت مصر بأزمة ونكسة وهزيمة، ومن الظلم أن نقول إن الجيش المصري هُزم عسكريًا في ٦٧ لأنه لم يقاتل بعدما ضربت إسرائيل القواعد الجوية عبر الغدر والخديعة، ومن ثم دخل العدو سيناء بالكامل وسيطر على الحدود الشرقية المهمة لمصر، طبقًا للتاريخ الذي يؤكد أن الغزوات لمصر كانت عبر الجبهة الشرقية.

وتابع: بعد هزيمة ٦٧ والهزيمة القاسية لمصر وسوريا والأردن، أعادت إرادة الشعب العظيم الجيش المصري بقوات جديدة وأساليب علمية من أجل تخطي عوائق تحرير سيناء، من بينها عائق مائي وآخر إسمنتي، وهو الجدار العازل الذي بنته إسرائيل لعرقلة الجيش المصري في حالة عبوره القناة.

واستطرد: حرصت مصر على استنزاف العدو خلال حرب الاستنزاف لتخويف العدو، وفي 6 أكتوبر 73 كانت الضربة القوية من مصر، واختراق الحاجز المائي والجدار العازل بعدما تم اختراع أسلوب علمي وبناء جسور على القناة من فوقها المعدات العسكرية والدبابات وتدمير خط بارليف، فضلاً عن المفاجأة التي حققت نصر أكتوبر 73 الذي يُدرس في الجامعات في الخارج.

وذكر: لم تستمر عملية استكمال التحرير، ودخلت القوات المسلحة سيناء، وأمريكا هبت لنجدة إسرائيل وأرسلت قوات، وهو ما دفع الرئيس السادات إلى الاعتراف بأنه ليس بقوة الولايات المتحدة الأمريكية. وتوقفت العمليات العسكرية على الرغم من قدرة مصر العسكرية على استمراره وهزيمة إسرائيل، مما دفع إسرائيل إلى التفاوض على باقي الأراضي المصرية التي تم تقريرها بالعمليات.