أول تحرك برلماني ضد محمد رمضان بعد ظهوره بــ"بدلة رقص" في حفل أمريكا

كتب- عمرو صالح:

تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى وزير الثقافة، يدعو إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق "محمد رمضان" وشطبه من سجلات نقابة المهن التمثيلية، على خلفية ظهوره في حفل بأمريكا، بما يسيء إلى المجتمع المصري.

وقالت عضو مجلس النواب، في مقترحها، اليوم الأربعاء: يحرص مختلف مشاهير العالم عند تمثيلهم دولهم خارج حدود وطنهم للمشاركة في فاعليات رياضية أو فنية أو غيرها، على الظهور في أفضل صورهم؛ حيث لا يمثلون أنفسهم وإنما ثقافة الدول القادمين منها، لا سيما إذا كانت هذه الدول ذات إرث حضاري وثقل تاريخي.

وتضمن مقترح البرلمانية الكثيرَ من مشاهير الفن عربيًّا وأجنبيًّا على حد سواء، واصفةً إياهم بأنهم يؤمنون تمامًا بأهمية الفن في تعزيز القوة الناعمة لأوطانهم، باعتبار الفن اللغة المشتركة بين مختلف شعوب العالم، وهو ما نعول عليه في مصر على أبنائها من الفنانين.

وذكرت عضو مجلس النواب أن مصر التي خرج من رحمها العشرات من الفنانين لم نر أحدًا منهم أساء إلى الفن المصري، مثل المدعو محمد رمضان، منذ ظهوره على الساحة الفنية من أعمال درامية كان لها بالغ الأثر في نمو بيئة العنف لدى الشباب والمراهقين؛ نتيجة تأثرهم به، لذا أصبحنا نرى أجيالًا تتأثر بمظهره وسلوكه الذي يظهر في أعماله السينمائية.

وتابعت رشدي: منذ أيام ظهر محمد رمضان في مهرجان "كوتشيلا" للموسيقى والفنون، الذي أُقيم في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بملابس غير لائقة أشبه ببدلة الرقص، وهو ما يشكل إساءة كبيرة لصورة بلدنا أمام الخارج.

ونوهت عضو مجلس النواب بأن الكثير من دول العالم تضع ضوابط صارمة ومعايير حازمة تجاه مشاركة مشاهيرها عند السفر إلى الخارج؛ حيث عند خروجه من موطنه يصبح بمثابة سفير لها ولا يمثل نفسه فقط، وهو ما يتعين عليه الالتزام به حتى يكون صورة مشرفة لوطنه.

وتساءلت رشدي: منذ ظهور الفنان محمد رمضان على الساحة الفنية ماذا قدم للفن المصري؟ ماذا أضاف إلى القوة الناعمة لوطنه بالخارج؟

وشددت عضو مجلس النواب على أن ما يفعله الفنان محمد رمضان يخالف نصوص قانون المهن التمثيلية الرقم 35 لسنة 1978، طبقاً لنص المادة (12) من القانون ذاته، والذي يفرض على العضو أن يراعي في عمله وسلوكه آداب مهنته وتقاليدها.

وطالبت رشدي نقابةَ المهن التمثيلية باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق "محمد رمضان"، وشطبه من سجلاتها، ومنعه من مزاولة مهنة التمثيل، وعدم منحه أي تصاريح لمزاولتها.

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