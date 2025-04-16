16 صورة.. بدء تدريب سائقي الأتوبيس الترددي على الدائري

كتب- محمد نصار:

بدأت الهيئة العامة للطرق والكباري، في تسيير 10 أتوبيسات في مسار المرحلة الأولى لمشروع الأتوبيس الترددي BRT على الدائري، من أجل تدريب سائقي الأتوبيسات على المسار وأماكن التوقف بالمحطات وزمن التقاطر المخطط بين كل أتوبيس وآخر وذلك لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بضرورة تجهيز المرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي BRT الممتدة من محطة أكاديمية الشرطة وحتى محطة تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي والتي تشتمل على 14 محطة هي (محطة عدلي منصور "محطة غير نمطية" - 2 محطة سطحية بكوبري مشاة "بهتيم وأكاديمية الشرطة" - 11 محطة سطحية بنفق مشاة (إسكندرية الزراعي والشرقاوية وشبرا بنها ومسطرد والخصوص والمرج القلج ومؤسسة الزكاة والفريق إبراهيم العرابي والسلام وطريق السويس) للتشغيل خلال المرحلة المقبلة.

كما جاءت هذه الخطوة في أعقاب عدد من الزيارات المتتالية لنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الفريق مهندس كامل الوزير للمشروع وتفقد جاهزية المرحلة الأولى منه للتشغيل.

وتم حديد منظومة العمل الخاصة به وكيفية الربط بين المحطات والمواقف أسفل الطريق الدائري والتي تخدم القادم من وإلى الطريق الدائري وكذلك كيفية وصول الراكب للمحطات سواء عبر كباري المشاة أو الأنفاق وحتى استقلال الأتوبيس الترددي بالإضافة إلى الاطمئنان على جاهزية أماكن الانتظار داخل المحطات وطرق الحصول على التذاكر والمرور من البوابات الإلكترونية للأتوبيس.

وخلال المرحلتين الأولى والثانية من المشروع سيتم تسيير 100 أتوبيس كهريائي وهذه الأتوبيسات منتجة محليا في مصر وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالعمل على توطين مختلف الصناعات في مصر ومنها صناعة الأتوبيسات وعدم استيراد أي أتوبيسات من الخارج وذلك في إطار الخطة الشاملة للنهوض بقطاع الصناعة بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

جدير بالذكر أن مشروع الأتوبيس الترددي BRT حول القاهرة الكبرى بمراحله الثلاث يشمل 48 محطة بالإضافة ومواقف ومحطة شحن رئيسية + 3 محطات شحن فرعية.

وسيتم تشغيل المشروع على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى بعدد 14 محطة والتي تشمل المسافة من إسكندرية الزراعي حتى أكاديمية الشرطه وجارٍ العمل في المرحلة الثانية بعدد 21 محطة في المسافة من المشير طنطاوي حتى تقاطع الفيوم متضمنه 3 محطات بمحور المريوطية الهرم - الملك فيصل - ترسا ومحطة المتحف المصرى الكبير (إسكندرية الصحراوي) على أن يتم استكمال العمل في محطات المرحلة الثالثة بعدد 13 محطة وذلك في المسافة من إسكندرية الزراعي حتى إسكندرية الصحراوي ونهو التوسعة بتلك المسافة.

كما سيبلغ زمن التقاطر 3 دقائق بما يعادل 20 أتوبيسا في الساعة وستصل مدة التقاطر إلى دقيقة ونصف في أوقات الذروة.

ويمثل مشروع B.R.T نمطا حضاريا تسعى الدولة لتحقيقه في مختلف المشروعات التي تنفذها حيث أنه وسيلة نقل جماعي صديقة للبيئة وسيساهم في تيسير حركة تنقل المواطنين في إطار مخطط الحفاظ على الانضباط والسيولة المرورية بالطريق الدائري.

وسيساهم هذا المشروع في تشجيع وتعظيم منظومة النقل الجماعي من خلال جذب مستخدمين جدد للمواصلات العامة بدلا من السيارات الخاصة خاصة وأن هذه الأتوبيسات ستقدم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين بالإضافة إلى المحافظة على البيئة من خلال تقليل الانبعاثات الناتجة من عوادم السيارات حيث ستكون جميع الأتوبيسات التي سيتم تسييرها اتوبيسات كهربائية صديقة للبيئة.

كما سيساهم المشروع في ربط التقاطعات الرئيسية على الطريق الدائري مثل تقاطع السويس وتقاطع عدلي منصور وتقاطع المرج وتقاطع مسطرد.

ويعتبر هذا المشروع أحد الشرايين الرئيسية التي ستساهم في ربط شرق العاصمة بغربها مع الاتصال بالعاصمة الإدارية الجديدة بوسيلة نقل واحدة سريعة وحضارية ونظيفة وآمنة ليتكامل مع وسائل النقل الأخرى حيث يتبادل الخدمة مع (مترو الخط الأول في محطتي الزهراء - المرج) و(مترو الخط الثالث في محطتي عدلي منصور - إمبابة) و(القطار الكهربائي الخفيف LRT في محطة عدلى منصور).

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