تفاصيل لقاء رئيس مجلس الشيوخ برئيسة الجمعية الوطنية السلوفينية

كتب- نشأت علي:

استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بمكتبه صباح اليوم الأربعاء، أورشكا زوبانشيتش، رئيسة الجمعية الوطنية السلوفينية، والوفد المرافق لها، والذي يزور مصر حاليًا في الفترة من 14 إلى 17 أبريل الجاري.

وفي بداية اللقاء، رحب رئيس مجلس الشيوخ بالوفد السلوفيني، مشيدًا بمتانة العلاقات التي تجمع بين مصر وسلوفينيا، وحرص البلدين على تطويرها، خاصة في ظل رغبة القيادة السياسية في البلدين في الدفع بها قدمًا نحو آفاق أرحب في مختلف المجالات، لا سيما السياسية، في هذه الفترة الحرجة التي تشهدها الساحة الدولية، إلى جانب تعزيز التعاون والتنسيق المستمر بما يخدم صالح البلدين الصديقين وشعبيهما.

وشدد "عبد الرازق" على أهمية تعزيز العلاقات في المجالات البرلمانية والتشريعية، معربًا عن أمله في تشكيل لجان صداقة برلمانية بين المجلسين لتوطيد أواصر العلاقات، ومواصلة التشاور بشأن القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وثمّن رئيس مجلس الشيوخ موقف سلوفينيا المتميز والداعم للقضية الفلسطينية، وعلى رأسه اعترافها بالدولة الفلسطينية في مايو 2024، وتصويتها لصالح قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة الداعية إلى وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشددًا على الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين من غزة.

من جانبها، قدمت رئيسة الجمعية الوطنية السلوفينية الشكر للجانب المصري على حفاوة الاستقبال، مؤكدة أن مصر دولة كبيرة، ومهد الحضارات، وهي قوة إقليمية ذات دور محوري وحيوي.

وأشادت أورشكا بما تشهده مصر من تنمية على كافة الأصعدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لافتة إلى وجود العديد من القطاعات الواعدة في الاقتصاد والسوق المصري.

وثمّنت موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية، مؤكدة أن سلوفينيا تدعم بقوة جهود الدولة المصرية لوقف الحرب على غزة، مشيرة إلى رفض بلادها قرارات التهجير القسري، التي تُعد انتهاكًا للقانون الدولي والإنساني، داعية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته في هذا الصدد.

حضر اللقاء النائبة فيبي فوزي، وكيل المجلس، والمستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، وسفير جمهورية سلوفينيا لدى مصر.