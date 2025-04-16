"فيه شيء مش مفهوم".. أول تعليق من "بلبن" على تشميع 12 فرعًا

كتب-عمرو صالح:

كشفت الصفحة الرسمية لسلسلة محلات "بلبن" لبيع الحلويات والألبان، عن حقيقة تشميع 12 فرعًا بسبب حالات تسمم للعملاء.

وأوضحت الصفحة، في منشور لها، اليوم الأربعاء، أن الإغلاق جاء لا يمت بصلة بما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، قائلةً: "الغلق اللي حصل لفروع (بلبن) خلال الأيام اللي فاتت في مصر ما كانش له أي علاقة بحالات تسمم، ولا فيه أي بلاغ طبي أو تقرير رسمي بيقول كده".

وأوضحت الصفحة أن الإغلاق بسبب مسائل إدارية، قائلةً: "اللي حصل هو غلق إداري لأسباب تنظيمية، وإحنا بنتعامل معه بكل احترام وشفافية".

وأعربت الصفحة عن استنكارها ما يتم تداوله بشأن غلق الأفرع بسبب حالات تسمم، قائلةً: "لكن اللي بيحصل حوالينا الأيام دي مش مفهوم، فيه موجة كبيرة من الكلام، وفيه تركيز غير معتاد، وفيه تساؤلات حوالينا إحنا كمان مش لاقيين لها إجابة واضحة، وبعض الصحف والمنصات اختارت العنوان اللي يولَّع، من غير ما تتأكد، ومن غير ما تراعي الكلمة هتروح فين وهتعمل إيه، ونسيوا أن (بلبن) فيه أكثر من 25,000 شخص بيشتغلوا بشكل مباشر، ده مكان أكل عيشهم ورزقهم، وبكل بساطة ممكن تتسبوا في قطع عيشهم".

وتابعت الصفحة: "وده مش موضوع (مين بيحب البراند ومين لأ)، ولّا (مين شايفه يستحق ومين شايفه لا، ده موضوع أرزاق.. أرزاق ناس كتير، ناس مالهاش أي ذنب في ده، اتقوا ربنا في الكلمة وفي النقل وفي التفسير".

واستكملت الصفحة: "لأن قطع الأرزاق مش لعبة، ولا المفروض يكون ثمنه إن حد يركب تريند أو يجمع تفاعل.. الموجة اللي علينا عالية.. واللي بيحصل مش بسيط، واحنا بنسأل نفس السؤال اللي كل الناس بتسأله: ليه؟ احنا مش ملايكة، بنغلط وبنصلّح، بس اللي بيحصل دلوقتي أكبر من مجرد ملاحظة أو مخالفة فيه شيء مش مفهوم إحنا مش فوق المحاسبة، ولا بندوّر على مجاملة، لكن اللي نطلبه بكل احترام شوية عدل.. وشوية رحمة".

وكان المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، قد أصدر قرارًا، اليوم الأربعاء، بغلق ١٢ منشأة لبيع منتجات الألبان والحلويات تابعة لسلسلتَي محلات بلبن" و"بلين" بأحياء العجوزة والعمرانية وجنوب الجيزة والوراق وإمبابة ومدينة السادس من أكتوبر ومدينة الشيخ زايد ومركزَي الحوامدية والبدرشين.

وجاء قرار المحافظ استنادًا إلى تقرير مديرية الشؤون الصحية بالجيزة وإدارة مراقبة الأغذية، وذلك لإدارة الفروع دون ترخيص، وعدم حصولها على التصاريح اللازمة للمزاولة.

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