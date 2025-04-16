بيان رسمي لـ"البحوث الفلكية" بشأن هلال شهر ذو القعدة.. هذا موعد غُرّته

كتب - عمر صبري:

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن هلال شهر ذو القعدة لعام 1446هـ سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران، وذلك في تمام الساعة التاسعة و32 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة المحلي، يوم الأحد الموافق 27 أبريل 2025.

وأوضح المعهد في بيان اليوم، أن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 55 دقيقة، وفي سماء القاهرة لمدة 63 دقيقة، بعد غروب شمس يوم الإثنين الموافق 28 أبريل 2025، وهو يوم الرؤية الشرعية.

وأضاف البيان أن الهلال سيظل ظاهرًا في باقي محافظات الجمهورية لفترات تتراوح بين 56 و66 دقيقة، بينما يبقى في العواصم والمدن العربية والإسلامية لفترات تتراوح بين 25 و76 دقيقة بعد غروب الشمس.

وبناءً على هذه الحسابات، تكون غُرّة شهر ذو القعدة فلكيًا يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025.

وأشار رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إلى أن هذه الحسابات الفلكية تُعد أساسًا علميًا لرؤية الهلال، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الإعلان الرسمي عن بداية الشهر الهجري يتم وفقًا للرؤية الشرعية المعتمدة.