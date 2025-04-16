بعد "بدلة رقص" حفل محمد رمضان.. علاء مبارك يوجه رسالة: "موضة إيه وزفت إيه"

كتب-عمرو صالح:

انتقد علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، الفنانين المصريين الذين يرتدون ملابس وأشياء غريبة، تتنافى مع الثقافة والتقاليد الشرقية، والبعيدة عن عادات المجتمع المصري، وذلك بعد ظهور الممثل محمد رمضان في حفل بأمريكا مرتديًا ما وصف بـ"بدلة رقص".

وأعرب علاء مبارك، عبر حسابه الرسمي على "X"، رفضه وصف "حرية شخصية" الذي يطلقه البعض على الأشياء الغريبة التي يرتديها بعض الفنانين المصريين الرجال؛ ومنهم محمد رمضان، والتي تكون منافيةً لقواعد قيم المجتمع المصري، قائلًا: "الحقيقة الواحد مش قادر يفهم ويستوعب موضة إيه وزفت إيه.. تخلي فنانين رجال يلبسوا حلق في الأذن، ويرتدون ملابس تشبه ملابس النساء؟!".

وقال علاء مبارك في رسالته التي انتقد فيها بعض الفنانين المصريين: "صباح الفل على الناس المحترمين، لدينا في مصر فنانين حققوا شعبية ونجاحات كبيرة؛ لكن الملاحظ منذ فترة أننا أمام ظاهرة جديدة، وتقاليع غريبة وعجيبة تنتشر بشكل كبير في عدد من الفنانين الرجال، اللي بنحبهم ونتابع أعمالهم؛ والتي لا تتوافق مع ثقافتنا وتقاليدنا الشرقية، وبعيدة كل البعد عن عاداتنا كمجتمع مصري".

وتابع علاء مبارك رسالته للفنانيين البعيدين عن عادات المجتمع المصري، قائلًا: "منهم مَن تعرض لانتقادات كبيرة نتيجة ظهورهم في الحفلات بملابس غريبة لا تليق (بالرجال)، وأصبحنا نشاهد منهم مَن يلبس حلقًا في الأذن!".

ووجه علاء مبارك انتقاده إلى مَن يصفون الملابس الغريبة للفنانين المصريين بأنها حرية، قائلًا: "البعض يقول إنها حرية شخصية ومواكبة للموضة وكل شخص حر يفعل كما يشاء! الحقيقة الواحد مش قادر يفهم ويستوعب موضة إيه وزفت إيه وحرية إيه وتغيير إيه ومواكبة إيه تخلي فنانين رجال يلبسوا حلق في الأذن ويرتدون ملابس تشابه ملابس النساء؟!".

وأوضح علاء مبارك: "المفروض أن الفنان والنجم شخصية عامة، وحريته الشخصية تكون داخل بيته يلبس اللي يلبسه في بيته؛ لكن خارج باب بيته المفروض يكون قدوة بتصرفاته ومظهره وفنه، وبتقديم فن محترم وراقٍ؛ مع الأخذ في الاعتبار أن الآلاف من الشباب المحب لهم قد يقومون بتقليدهم".

واختتم علاء مبارك رسالته التي وجهها إلى الفنانين المخالفين لعادات وتقاليد المجتمع المصري، قائلًا: "الخطوة الجاية ربما نشاهد حلق في الأنف، ثم في أماكن أخرى عشان مواكبة الموضة، هوَّ فيه إيه؟ هوَّ احنا رايحين على فين؟ وهيَّ معايير الرجولة والفن اتغيَّرت واحنا ما خبرش ولا إيه؟!".

يُذكر أن الممثل محمد رمضان أثار انتقادات واسعة، بسبب ظهوره بملابس غريبة، في حفله بمهرجان كوتشيلا العالمي بأمريكا، فكان مرتديًا ما يشبه "بدلة رقص" على المسرح.

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