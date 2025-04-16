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"الأعلى للإعلام": استدعاء المسؤولين عن إدارة قناة "أهلاوي وزملكاوي" على يوتيوب

01:22 م الأربعاء 16 أبريل 2025

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

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كتب-عمرو صالح:
قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، استدعاء مسئولي قناة «أهلاوي وزملكاوي» تقديم محمد القوصي وأحمد الخضري، على اليوتيوب، لجلسة استماع يوم الخميس الموافق ١٧ أبريل الجاري.

يأتي ذلك بناءً على ما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتوصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، عضو المجلس.

وبحسب البيان يأتي ذلك لسماع الإيضاحات اللازمة ردًا على ما جاء بتقرير الإدارة العامة للرصد من مخالفات للضوابط والمعايير الإعلامية والأكواد الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التى شابت المحتوى المقدَّم من خلال القناة.

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المجلس الأعلى للإعلام قناة أهلاوي وزملكاوي يوتيوب
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