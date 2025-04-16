"محلية النواب" تناقش خطة الحكومة لتطوير الأسواق والتصدي للباعة الجائلين

كتب- نشأت علي:

بدأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد السجيني، والذي من المقرر أن تناقش خلاله خطة الحكومة بشأن تطوير ورفع كفاءة الأسواق الرسمية والعشوائية، وتحويلها إلى أسواق رسمية ودمجها في الاقتصاد الرسمي، وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا الشأن، بهدف تعظيم موارد الدولة وتنمية الاقتصاد المحلي، فضلًا عن متابعة خطة الحكومة في التصدي لظاهرة الباعة الجائلين ودمجهم في الاقتصاد الرسمي.

كما يشهد الاجتماع مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب.

وجاء من بين طلبات الإحاطة، طلب الإحاطة المقدم من النائب وليد فرعون، بشأن إعادة تطوير سوق دكرنس بمركز ومدينة دكرنس - محافظة الدقهلية - حيث توجد به مساحة غير مستغلة، ويحتاج إلى عملية إحلال وتجديد من خلال صندوق التنمية الحضرية.

وأيضًا طلب الإحاطة المقدم من النائبة شيماء محمود نبيه، بشأن تأخر إنشاء سوق السمك بمركز الجمالية - محافظة الدقهلية - على الرغم من أنه تم التبرع بالأرض لإقامة السوق عليها.

وكذلك تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائبة ولاء التمامي، بشأن نقل سوق شارع العشرين الكائن بمحور أرض عثمان - دمياط القديمة، محافظة دمياط، خارج الكتلة السكنية، حيث ينتج عن إقامته تكدس مروري، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد رضا البنا، بشأن إعادة استغلال وتأهيل ورفع كفاءة السوق التجاري المتهالك الكائن بجوار نقطة المرج - حي المرج - محافظة القاهرة، حيث إنه يوجد بداخله 70 محلًا غير مستغل، ولا تُمارَس به أي أنشطة، فضلًا عن أنه يوجد أمام الباب الرئيسي للسوق موقف سيارات نصف نقل، الأمر الذي يتطلب نقله بجوار كوبري محمد نجيب.

وتناقش طلب الإحاطة المقدم من النائبة مرثا محروس، بشأن تراكم المديونيات الخاصة بأسواق حي الزيتون والأميرية - محافظة القاهرة، فضلًا عن التأخر في تنفيذ أعمال تطوير سوق حي الأميرية، على الرغم من إدراجه في خطة العام المالي الماضي.