كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة كثفت من خلال حملاتها لتشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة خلال الفترة الماضية، ومن بينها عيادات ومراكز علاج الأمراض الجلدية، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح عبدالغفار في تصريحات لمصراوي أنه جرى المرور على 3518 مركزًا خلال العام الماضي، واتُّخذت قرارات بإغلاق بعضها بسبب مخالفات متنوعة، كما تم توجيه إنذارات لعدد من المنشآت لتلافي المخالفات خلال فترة محددة.

وأشار عبدالغفار إلى أن اللجنة المُشكَّلة من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص والعلاج الحر، وهيئة الدواء المصرية، والجهات المختصة، واصلت حملاتها أمس، حيث قامت بالمرور على عدد من المراكز الخاصة، وجرى إصدار قرار بغلق بعضها، ومن بينها مركز "doa derma".

وذكر أن سبب إصدار قرار "الغلق الإداري" يعود إلى مخالفة اشتراطات التراخيص ومكافحة العدوى، ووجود أجهزة ليزر غير مُرخَّصة، وبعض الأدوية غير المُسجَّلة.

وشدّد المتحدث باسم وزارة الصحة على أن الوزارة تولي أهمية قصوى لإحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، للتأكّد من استيفاء الاشتراطات الصحية، وحصول المنشآت والعاملين بها على التراخيص اللازمة.

يُذكر أن شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة، هي مؤسسة عيادة التجميل "doa derma" بالقاهرة الجديدة.