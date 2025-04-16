13 صورة من داخل مترو الرياض.. كامل الوزير يبحث التكامل الصناعي مع السعودية

كتب- محمد نصار:

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، زيارة إلى مشروع مترو الرياض، برفقة المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي.

وخلال الزيارة، اطّلع الوزير على منظومة التشغيل والإدارة الخاصة بمترو الرياض، كما استقل القطار ضمن جولة ميدانية تفقدية.

وأكد أن مشروعات النقل الجماعي، لا سيما مترو الأنفاق، تُعد من ركائز البنية التحتية الحديثة، لدورها في تخفيف التكدس المروري وخفض الانبعاثات، مشيرًا إلى توجيهات القيادة السياسية المصرية بالتوسع في وسائل النقل الأخضر المستدام وتطوير شبكة المترو لرفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وعقب الزيارة، عقد الفريق مهندس كامل الوزير اجتماعًا مع المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة، بحضور السفير إيهاب أبو سريع، سفير مصر بالرياض، واللواء نهاد شاهين، نائب وزير النقل للنقل البحري، والمهندس محمد فتحي، معاون الوزير.

وفي مستهل اللقاء، نقل نائب الوزير السعودي تحيات الوزير بندر بن إبراهيم الخريف، وأكد حرص المملكة على توسيع مجالات التعاون الصناعي مع مصر، وهو ما لاقى ترحيبًا من الجانب المصري، حيث شدد الفريق مهندس كامل الوزير، على أهمية دفع جهود التكامل الصناعي بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين ويعزز من قدراتهما الاقتصادية.

وأوضح الوزير، أن مصر تسير بخطى متسارعة نحو توطين الصناعات المختلفة، وفق رؤية تهدف إلى تحويلها إلى مركز صناعي إقليمي، مستعرضًا قدرات مصر الصناعية في مجالات تصنيع الوحدات المتحركة، القاطرات البحرية، قضبان السكك الحديدية، إلى جانب الصناعات الثقيلة والخفيفة كصناعات الحديد والألومنيوم، زجاج السيارات، الإطارات، الطاقة الشمسية، محطات تحلية المياه، المنتجات الغذائية والألبان، ومكونات السيارات.

كما أشار إلى وجود فرص واعدة للتعاون في إطار 151 فرصة استثمارية حددتها وزارة الصناعة المصرية، منها 28 فرصة ذات أولوية، مؤكدًا أن البيئة الصناعية المصرية مهيأة لاستقبال استثمارات سعودية جديدة، بفضل توافر الأيدي العاملة المدربة والبنية التحتية المؤهلة.

وأكد أن تحقيق التكامل الصناعي بين البلدين من شأنه فتح آفاق جديدة أمام الشركات المصرية في السوق السعودي، وجذب استثمارات سعودية لإقامة مشروعات صناعية في مصر تستهدف التصدير للأسواق الإقليمية، خاصة الأسواق الأفريقية التي ترتبط مع مصر بشبكات نقل متعددة.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على تكثيف العمل بين الجهات المعنية في البلدين خلال الفترة المقبلة، بهدف تحويل الرؤى المشتركة إلى خطوات تنفيذية تدعم مسيرة التكامل الصناعي المصري السعودي.

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