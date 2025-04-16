غلق 12 فرعًا لمحلات تابعة لـ"بلبن" و"بلين" بالجيزة.. وقطع المرافق عن المخالفين

كتب- محمد عبدالناصر:

أصدر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، قرارًا، اليوم الأربعاء، بغلق ١٢ منشأة لبيع منتجات الألبان والحلويات تابعة لسلسلتَي محلات بلبن" و"بلين" بأحياء العجوزة والعمرانية وجنوب الجيزة والوراق وإمبابة ومدينة السادس من أكتوبر ومدينة الشيخ زايد ومركزي الحوامدية والبدرشين.

وجاء قرار المحافظ استنادًا إلى تقرير مديرية الشؤون الصحية بالجيزة وإدارة مراقبة الأغذية، وذلك لإدارة الفروع دون ترخيص وعدم حصولها على التصاريح اللازمة للمزاولة.

ويأتي ذلك في إطار حملات التمشيط والرصد بمحافظة الجيزة للتأكد من التزام المحال العامة والمطاعم بالحصول على التراخيص اللازمة للعمل والوقوف على سلامة الأغذية والمنتجات المقدمة للمواطنين حفاظًا على السلامة العامة.

شمل القرار غلق ٨ فروع تابعة لمحل "بلبن" والكائنة بشارع ترعة السواحل بحي الوراق، وشارع مكة المكرمة بمنطقة بشتيل في إمبابة، وشارع طلعت حرب بحي إمبابة، وشارع جامعة الدول العربية بحي العجوزة، وسنتر الأمريكية بالسادس من أكتوبر، وشارع الملك فيصل بحي العمرانية، ووصلة دهشور بالممشى السياحي بمدينة الشيخ زايد، وشارع والي بمنطقة المنيب بحي جنوب الجيزة.

وشمل القرار غلق ٤ فروع تحمل اسم "بلين" لبيع الحلويات ومنتجات الألبان، والكائنة بشارع البحر الأعظم بجنوب الجيزة، وشارع القومية العربية بحي الوراق، وشارع سعد زغلول بالحوامدية، وشارع النيل بمركز البدرشين.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن المعنية، بالتعاون مع شرطة المرافق، بقطع المرافق عن المنشآت المخالفة واتخاذ كل الإجراءات اللازمة مع المتابعة الدورية لضمان عدم تكرار المخالفة.