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ننشر التشكيل الجديد لمجلس إدارة مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

08:51 ص الأربعاء 16 أبريل 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب -محمد صلاح:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لمدة 3 سنوات، برئاسة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، رئيسا لمجلس إدارة الجهاز.

وبحسب المعلومات فإن التشكيل الجديد يضم:

ـ دكتور مهندس محمد موسى عمران رئيسًا تنفيذيًا لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء.

أعضاء يمثلون مرفق الكهرباء:

1 - المستشار الدكتور أمجد محمد سعيد محمود، عضو مجلس إدارة الجهاز المستشار القانوني لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

2 - الدكتور أحمد محمد عبد الحميد مهينة، عضو مجلس إدارة الجهاز، رئيس قطاع التخطيط الإستراتيجي ومتابعة الأداء الكهربي بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

3 - المهندسة منى رزق، عضو مجلس إدارة الجهاز، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

أعضاء من ذوي الخبرة:

1 - الدكتور أشرف السيد عبد الفتاح العربي، عضو مجلس إدارة الجهاز، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الأسبق - ورئيس معهد التخطيط القومي حالياً.

2 - الدكتور ياسر جلال الدين سالم، عضو مجلس إدارة الجهاز، رئيس الجامعة الألمانية.

3 - الدكتور محمد أحمد فؤاد عطية، عضو مجلس إدارة الجهاز، عضو لجنة الاقتصاد الكلي - نائب سابق بالبرلمان -ونائب رئيس مجلس إدارة المصرية للاتصالات لنظم المعلومات سابقاً.

4 -المهندس حسن جابر محمد جابر نجم، عضو مجلس إدارة الجهاز، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء سابقًا.


أعضاء يمثلون مستهلكي الطاقة الكهربائية:

1 -الدكتور محمود أحمد ممتاز، عضو مجلس إدارة الجهاز، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

2 - إبراهيم عبد العال عبده السجيني، عضو مجلس إدارة الجهاز، رئيس جهاز حماية المستهلك.

3 - المهندس محمد زكي السويدي، عضو مجلس إدارة الجهاز، رئيس اتحاد الصناعات المصرية.

4 - الدكتور هاني محمود، عضو مجلس إدارة الجهاز - وزير الاتصالات والتنمية الإدارية الأسبق- نائب أول رئيس اتحاد الغرف التجارية.

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