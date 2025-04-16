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غلق مركز تجميل شام الذهبي بالقاهرة لمخالفة الاشتراطات

02:05 ص الأربعاء 16 أبريل 2025

شام الذهبي

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كتب- أحمد جمعة:

قال مصدر بوزارة الصحة، إن الوزارة قررت الغلق الإداري لمركز تجميل يحمل اسم "dao derma" لمؤسسته شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة، لحين تلافي المخالفات المتعلقة بالاشتراطات الصحية.

جاء ذلك خلال حملة شنتها إدارة العلاج الحر والتراخيص بالقاهرة، بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية.

وأوضح المصدر لمصراوي، أن قرار الإغلاق الإداري حمل رقم "299 - بتاريخ 15 أبريل 2025" للمركز المتواجد بالقاهرة الجديدة، ضمن توجيهات الوزارة بتكثيف الرقابة على المنشات الطبية والعيادات الخاصة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار إلى إحالة المخالفات إلى الجهات المعنية للتحقيق، وتحرير محضر بالمخالفات المتعلقة بالتراخيص.

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