أمين عام هيئة كبار العلماء يهاجم محمد رمضان.. ماذا قال؟

كتب- محمد شاكر:

هاجم الدكتور عباس شومان الأمين العام لهيئة كبار العلماء، على ملابس الفنان محمد رمضان في مهرجان «كوتشيلا»، الذي أقيم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال شومان في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "علم مصر رمز عزة وكرامة لا ينبغي أن يرفع إلا في ميادين الشرف، ولا يرفعه إلا مصري يحمل قيم بلده وأخلاقياتها ويحترم ثقافة ومعتقدات أهلها".

ولقيت ملابس الفنان محمد رمضان في هذه الحفلة هجوما عنيفا على وسائل التواصل الاجتماعي حيث اعتبر الكثير أن هذه الملابس التي ظهر بها «رمضان» تسيء لمصر خاصة أنه قام برفع علم مصر أثناء الحفل.