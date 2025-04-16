ما النظام الغذائي الأمثل لتخلص الجسم من السموم؟

كتب- عمر صبري:

وجه الدكتور محمد رمضان الجوهري، أخصائي سموم وملوثات الغذاء بالمركز القومي للبحوث، عضو الجمعية البحثية لدراسة أمراض الكبد والجهاز الهضمي، مجموعة من النصائح التي تمكن الجسم من التخلص من السموم.

وأضاف خلال نشرة بحثية طبية، صادرة عن المركز القومي للبحوث، من خلال نظام غذائي يكون فيه العامل الأساسي هو التركيز على تناول الخضراوات والفواكه، وهو كالتالي:

- تناول الحبوب الكاملة مثل الشوفان.

- تناول الأطعمة التي تحتوي على البروتينات.

- تجنب الأغذية الغنية بالدهون والسكريات البسيطة والأملاح.

- الامتناع عن تناول الأغذية المصنعة والمعالجة.

- التأكد من شرب كميات كافية من الماء.

- تجنب التدخين ومنتجات التبغ والكافيين.

- حفظ الطعام بطريقة جيدة.

- إعداد الطعام مع اتباع قواعد السلامة بشكل دقيق.

- التأكد من تاريخ صلاحية الأغذية.