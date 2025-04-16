وظائف قيادية شاغرة بوزارة الصحة.. تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، حاجتها إلى الاستفادة من عناصر جديدة للعمل بالوظائف القيادية عن طريق الندب أو الإعارة بكافة محافظات الجمهورية.

وحددت الوزارة في إعلانها ضرورة أن يكون المتقدم لديه خبرة في أي من المجالات التالية:

• الرعاية الصحية الأولية وتنظيم الأسرة

• الإدارة والخدمات العلاجية

• الصحة العامة والشئون الوقائية

• الصيدلة الإكلينيكية

• جودة الرعاية الصحية

• مكافحة العدوى

كما أشارت إلى المعايير التي يتم التقييم بناء عليها للتقدم لإحدى هذه الوظائف، وتشمل:

* إجادة العمل على الحاسب الآلي وتطبيقات الميكروسوفت (Word- Power point- excel- outlooK)

* اجتياز المقابلة الشخصية

أما الأوراق المطلوبة فتتضمن:

• تقديم ما يفيد إجادة اللغة الإنجليزية

• تقديم بيان حالة حديث تفصيلي معتمد من جهة العمل موضح به الموقف من الجزاءات

• تقديم السيرة الذاتية

• الخبرة الإدارية

وذكرت أن على من يرغب التقدم استكمال النموذج الإلكتروني (جوجل فورم).

وأوضحت الوزارة أن آخر ميعاد للتسجيل ٣٠ أبريل ٢٠٢٥.