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وظائف شركة "كهرباء الوجه القبلي".. تعرف على الشروط والضوابط المطلوبة

07:00 ص الأربعاء 16 أبريل 2025

أرشيفية

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كتب – محمد صلاح
أعلنت شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء، برئاسة المهندس محمد مختار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، حاجتها لشغل بعض الوظائف وفقًا للإعلان رقم 3 لسنة 2025.

تشمل تلك الوظائف: "مدير الإدارة العامة لشؤون المحطة بدرجة مدير عام – رئيس قطاع التفتيش الفني ومراقبة الجودة – رئيس قطاع الدراسات والبحوث والتطوير – مدير الإدارة العامة للتصنيع المحلي – مدير الإدارة العامة لشؤون المحطة – مدير الإدارة العامة لصيانة الغلايات".

وحددت الشركة الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل وظيفة مدير الإدارة العامة لشؤون المحطة بدرجة مدير عام، كالتالي:

* بكالوريوس هندسة وخبرة في مجال العمل لمدة لا تقل عن 15 سنة للتعيين.

* قضاء مدة بينية قدرها سنتان على الأقل في الدرجة الأدنى مباشرة.

* اجتياز التدريب الذي تتيحه الشركة في مجال العمل.

* قدرة فائقة على القيادة والتوجيه.

شروط يجب توافرها في المتقدمين:

* يُشترط في المتقدم أن يكون من العاملين بقطاع الكهرباء، ومستوفيًا لشروط التعيين الواردة بلائحة نظام العاملين بالشركة.

* تُقدم الطلبات على النماذج المعدة لذلك بكود الجودة والأيزو، ويمكن الحصول عليها من قطاع الموارد البشرية بديوان الشركة.

* يُشترط على المتقدمين من خارج الشركة بقطاع الكهرباء الحصول على موافقة السلطة المختصة بجهة عملهم، وتقديم بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم.

* تُستوفى نماذج الإنجازات ومشروع التطوير بكل دقة، ويُراعى كتابتها ونسخها على الكمبيوتر لسهولة مناقشتها أثناء الاختبار.

المستندات المطلوبة لوظائف شركة الكهرباء 2025:
* 4 صور شخصية 4×6 حديثة + صورة من بطاقة الرقم القومي.

* بيان حالة وظيفية معتمد من الشركة.

* عدد النسخ المطلوبة: 10 نسخ.

* سيتم إخطار المتقدمين المستوفين لشروط الإعلان بموعد المقابلة الشخصية بعد الانتهاء من التقديم.

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