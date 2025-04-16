وظائف شركة "كهرباء الوجه القبلي".. تعرف على الشروط والضوابط المطلوبة
كتب – محمد صلاح
أعلنت شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء، برئاسة المهندس محمد مختار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، حاجتها لشغل بعض الوظائف وفقًا للإعلان رقم 3 لسنة 2025.
تشمل تلك الوظائف: "مدير الإدارة العامة لشؤون المحطة بدرجة مدير عام – رئيس قطاع التفتيش الفني ومراقبة الجودة – رئيس قطاع الدراسات والبحوث والتطوير – مدير الإدارة العامة للتصنيع المحلي – مدير الإدارة العامة لشؤون المحطة – مدير الإدارة العامة لصيانة الغلايات".
وحددت الشركة الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل وظيفة مدير الإدارة العامة لشؤون المحطة بدرجة مدير عام، كالتالي:
* بكالوريوس هندسة وخبرة في مجال العمل لمدة لا تقل عن 15 سنة للتعيين.
* قضاء مدة بينية قدرها سنتان على الأقل في الدرجة الأدنى مباشرة.
* اجتياز التدريب الذي تتيحه الشركة في مجال العمل.
* قدرة فائقة على القيادة والتوجيه.
شروط يجب توافرها في المتقدمين:
* يُشترط في المتقدم أن يكون من العاملين بقطاع الكهرباء، ومستوفيًا لشروط التعيين الواردة بلائحة نظام العاملين بالشركة.
* تُقدم الطلبات على النماذج المعدة لذلك بكود الجودة والأيزو، ويمكن الحصول عليها من قطاع الموارد البشرية بديوان الشركة.
* يُشترط على المتقدمين من خارج الشركة بقطاع الكهرباء الحصول على موافقة السلطة المختصة بجهة عملهم، وتقديم بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم.
* تُستوفى نماذج الإنجازات ومشروع التطوير بكل دقة، ويُراعى كتابتها ونسخها على الكمبيوتر لسهولة مناقشتها أثناء الاختبار.
المستندات المطلوبة لوظائف شركة الكهرباء 2025:
* 4 صور شخصية 4×6 حديثة + صورة من بطاقة الرقم القومي.
* بيان حالة وظيفية معتمد من الشركة.
* عدد النسخ المطلوبة: 10 نسخ.
* سيتم إخطار المتقدمين المستوفين لشروط الإعلان بموعد المقابلة الشخصية بعد الانتهاء من التقديم.
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